«Не конкистадоры и не разбойники»: омичам рассказали о книге про служилых людей

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Сегодня, 21 мая, в омской Пушкинской библиотеке прошла встреча с историком Иваном Каменецким. Это кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора истории второй половины XVI — начала XX вв. Института истории Сибирского отделения РАН, который выпустил целый ряд трудов по истории Сибири. Речь шла в первую очередь о самом недавнем — книге «Служилые люди Сибири XVII — начало XVIII века. Исторические портреты и очерки», изданной Общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска».
Эта увесистая монография представляет собой повествование о целом ряде русских людей, осваивавших Сибирь в эпоху от Ермака до Петра I. Каменецкий в ходе встречи рассказал о целом ряде ярких эпизодов из книги, связанных с войнами, путешествиями и дипломатией.
— В 90-е годы, когда пересматривались взгляды на нашу историю, как только этих людей не называли, — констатировал историк. — И «конкистадорами», и «разбойниками»… Но сейчас можно уверенно сказать, что эти люди действовали исключительно в интересах государства и благодаря им Сибирь стала азиатской Россией!
В числе героев монографии есть и казак, принесший Ивану Грозному весть о завоевании Сибирского царства, и человек, проведший много лет в джунгарском плену, и возможный предок Михаила Тухачевского Яков Тухачевский (Каменецкому, по его словам, не удалось установить надежную связь между двумя смоленскими шляхтичами).
Фонд «Возрождение Тобольска» подарил часть тиража книги Пушкинской библиотеке. Отдельные экземпляры появятся и в муниципальных библиотеках, так что люди, интересующиеся историей, смогут прочесть книгу.