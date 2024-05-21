«Не конкистадоры и не разбойники»: омичам рассказали о книге про служилых людей

В числе героев монографии есть и казак, принесший Ивану Грозному весть о завоевании Сибирского царства, и человек, проведший много лет в джунгарском плену, и возможный предок Михаила Тухачевского Яков Тухачевский (Каменецкому, по его словам, не удалось установить надежную связь между двумя смоленскими шляхтичами).