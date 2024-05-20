Ученые нашли доказательства теории образования гигантских черных дыр

В действительности ученые нашли достаточное количество пар-кандидатов, расположенных намного ближе, чем от Земли до центра нашей галактики. Однако это могли быть и не пары, а единичные черные дыры с «раздвоенным» излучением. К тому же при компьютерном моделировании оказалось, что одна из черных дыр в подобной паре должна была бы быть «выброшена» за пределы галактики, пишет newkhakasiya.online.