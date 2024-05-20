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Ученые нашли доказательства теории образования гигантских черных дыр

Ученые нашли доказательства теории образования гигантских черных дыр

20 мая 2024, 15:59
Фото: Изображение Midjourney
Сверхмассивные черные дыры, которые появились в молодой Вселенной, представляют собой загадку даже для астрономов. Зачастую масса этих таинственных объектов такова, что они не смогли бы ее достичь и за миллиард лет, поглощая окружающую материю. Но ученые обнаружили нечто, позволяющее все объяснить.

В последние годы изучение гигантских черных дыр ведется более активно при помощи телескопа «Джеймс Уэбб». Согласно одной из теорий, загадочные объекты могут являться результатом слияния черных дыр меньшей массы.

В действительности ученые нашли достаточное количество пар-кандидатов, расположенных намного ближе, чем от Земли до центра нашей галактики. Однако это могли быть и не пары, а единичные черные дыры с «раздвоенным» излучением. К тому же при компьютерном моделировании оказалось, что одна из черных дыр в подобной паре должна была бы быть «выброшена» за пределы галактики, пишет newkhakasiya.online.

Группа астрофизиков не так давно опубликовала на страницах Monthly Notices of the Royal Astronomical Society доказательство того, что несколько черных дыр в молодой Вселенной в действительности были расположены на очень близком расстоянии друг от друга.

Специалисты проанализировали события, происходившие в одной из галактических систем спустя 740 миллионов лет после Большого взрыва. Согласно первоначальным данным, ядром галактики ZX7 считалась черная дыра массой приблизительно в 50 миллионов раз превосходящая Солнце. Ее излучение якобы частично было «сдвинуто», и данная область обладала схожими характеристиками. Астрофизики полагали, что перед ними — истинное ядро, а яркий свет — это пространство, в котором активно зарождались звезды.

Но по мере тщательного изучения данных исследователи убедились, что черными дырами являются оба объекта. Они обладают примерно одинаковой массой, но вторая черная дыра хуже видна из-за облака пыли. Кроме того, на расстоянии 2,5, 3,9 и 4,1 килопарсека было обнаружено еще три таких же объекта.

Астрономы убеждены, что инновационные гравитационно-волновые телескопы наподобие LISA, которые станут доступны к следующему десятилетию, помогут изучить эти древние события еще подробнее.

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