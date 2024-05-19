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Купальный сезон

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2024
Замерший паводок, открытие купального сезона и высокий пост. Омск в воскресенье
19 мая, 14:00
Под покровом ночи. Омичи сообщили о пловце, открывшем «купальный сезон» раньше срока
19 мая, 05:56
2023
На территории Омской области спасатели нашли более 600 опасных для купания мест
3 июня 2023, 13:12
Шок. Омичка открыла купальный сезон — окунулась в озеро
Очевидцы сняли все на камеру.
23 апреля 2023, 12:31
30 спасателей-матросов, биотуалеты и новые кабинки. Омские пляжи готовят к открытию
22 марта 2023, 05:27

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