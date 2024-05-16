В Таре установили автобусные остановки после вмешательства прокуратуры

Выяснилось, что на некоторых автобусных остановках города не установлены павильоны, также отсутствовали дорожные знаки и расписание регулярных перевозок. После окончания проверки прокуратура подала иск в суд, в котором потребовала местное самоуправление устранить найденные нарушения.