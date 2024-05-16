В Таре установили автобусные остановки после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Тарская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения закона о безопасности дорожного движения в части организации пассажирских перевозок в Таре.
Выяснилось, что на некоторых автобусных остановках города не установлены павильоны, также отсутствовали дорожные знаки и расписание регулярных перевозок. После окончания проверки прокуратура подала иск в суд, в котором потребовала местное самоуправление устранить найденные нарушения.
Суд удовлетворил требования прокуратуры, вскоре решение было исполнено. На автобусных остановках города появились павильоны и дорожные знаки.