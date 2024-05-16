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Published Сегодня, 09:30

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После вмешательства прокуратуры в Таре установили автобусные остановки

В Таре установили автобусные остановки после вмешательства прокуратуры

16 мая 2024, 09:30
Фото: Прокуратура Омской области

После вмешательства прокуратуры в Таре установили автобусные остановки

Прокуратура провела проверку организации пассажирских перевозок в Таре, оказалось, что не все автобусные остановки оборудованы павильонами и дорожными знаками.

Тарская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения закона о безопасности дорожного движения в части организации пассажирских перевозок в Таре.

Выяснилось, что на некоторых автобусных остановках города не установлены павильоны, также отсутствовали дорожные знаки и расписание регулярных перевозок. После окончания проверки прокуратура подала иск в суд, в котором потребовала местное самоуправление устранить найденные нарушения.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, вскоре решение было исполнено. На автобусных остановках города появились павильоны и дорожные знаки.

Фото: Прокуратура Омской области
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Автобусные остановки#Прокурор#Новости#Проверка прокуратуры#Остановка#Остановка общественного транспорта#Остановки
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