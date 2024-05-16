Почти на 70% ниже эпидпорога. С приходом тепла омичи стали реже болеть ОРВИ и ковидом

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:44
Омский Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРИ в Омской области за период с 6 по 12 мая. В регионе продолжается сезонный подъем заболеваемости, однако есть положительная тенденция к снижению числа заболевших.
Показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями составил 19,9 на 10 тысяч населения. Это на 69,8% ниже эпидпорога и на 32,1% ниже, чем на прошлой неделе.
За 19 неделю заболеваемость гриппом не зафиксирована. Это видно из лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов:
Отметим, что эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) контролируется Управлением Роспотребнадзора по Омской области.
Ранее Город55 рассказывал, что в мае в Омске будет работать мобильный пункт. В нем можно будет бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ, а также получить консультацию специалистов. Анализ можно будет сдать в течение трех дней: 17, 18 и 19 мая. Подробности ниже: