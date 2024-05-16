Почти на 70% ниже эпидпорога. С приходом тепла омичи стали реже болеть ОРВИ и ковидом

Ранее Город55 рассказывал, что в мае в Омске будет работать мобильный пункт. В нем можно будет бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ, а также получить консультацию специалистов. Анализ можно будет сдать в течение трех дней: 17, 18 и 19 мая. Подробности ниже: