Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

иллюстрация

Почти на 70% ниже эпидпорога. С приходом тепла омичи стали реже болеть ОРВИ и ковидом

16 мая 2024, 05:40
Фото: Город55
иллюстрация

Жители Омской области с приходом тепла стали меньше болеть ОРВИ и COVID-19

Количество заболевших острыми респираторными инфекциями во всех возрастных группах оказалось ниже эпидемического порога. Заболеваемость составила 19,9 случая на 10 тысяч человек, что на 69,8% ниже порогового значения.

Омский Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРИ в Омской области за период с 6 по 12 мая. В регионе продолжается сезонный подъем заболеваемости, однако есть положительная тенденция к снижению числа заболевших.

Показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями составил 19,9 на 10 тысяч населения. Это на 69,8% ниже эпидпорога и на 32,1% ниже, чем на прошлой неделе.

За 19 неделю заболеваемость гриппом не зафиксирована. Это видно из лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов:

  • 62,5% — риновирусы;
  • 25% — респираторно-синцитиальные вирусы;
  • 12,5% — вирусы новой коронавирусной инфекции (сезонные).

Отметим, что эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) контролируется Управлением Роспотребнадзора по Омской области.

Ранее Город55 рассказывал, что в мае в Омске будет работать мобильный пункт. В нем можно будет бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ, а также получить консультацию специалистов. Анализ можно будет сдать в течение трех дней: 17, 18 и 19 мая. Подробности ниже:

Анонимно и бесплатно. В мае омичи смогут сдать тест на ВИЧ прямо в парках и ТЦ «Мега»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Омской области почти на 10% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИБерегитесь. Омичей предупредили о двух сильнейших магнитных бурях подрядПостепенно снижается. В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в регионе
#Общество#Происшествия#Здоровье#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Новости#Грипп#Профилактика#Заболеваемость#ОРИ#Эпидемический сезон#Риновирусы#Респираторно-синцитиальные вирусы#Санитарно-гигиенические мероприятия#Эпидемиологическая ситуация
Подпишитесь
Срочно. В Омске уволили чиновника, назвавшего пострадавших от паводка «клоунами»
Вчера, 08:03
Ни одного нового разрешения. Жилищные инвестпроекты в Омске рискуют встать на паузу
Вчера, 05:12
«Оценить обстановку на месте». В Омскую область прибыл глава МЧС России Куренков
Сегодня, 04:29
В ходе спецоперации погиб житель Омской области Жанат Успанов
Вчера, 12:51
Опять выбросы. В Омске объявили режим «черного неба» первой степени опасности
Сегодня, 02:56
Достаем куртки и зонты. Омичей предупредили о значительном похолодании и дождях
Вчера, 07:24
"