Анонимно и бесплатно. В мае омичи смогут сдать тест на ВИЧ прямо в парках и ТЦ «Мега»

По состоянию на начало 2024 года в нашем регионе проживает 15 278 человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции. Годом ранее этот показатель был чуть выше — 15 414 человек. За последние 3 года наиболее распространенным способом передачи ВИЧ остается половой.