Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

иллюстрация

Анонимно и бесплатно. В мае омичи смогут сдать тест на ВИЧ прямо в парках и ТЦ «Мега»

14 мая 2024, 03:23
Фото: Город55
иллюстрация

В мае жители Омской области смогут мгновенно узнать свой ВИЧ-статус

В мае в Омске будет работать мобильный пункт, где можно быстро, бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ и получить консультацию специалистов. Сдать анализ можно будет 17, 18 и 19 мая.

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области представило график работы мобильного пункта экспресс-тестирования на май. В этом пункте каждый может пройти быстрое, бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ, а также получить консультацию.

Жители Омска смогут пройти тестирование в следующие дни:

  • 17 мая с 10 часов утра и до 3 часов дня на парковке возле скульптуры «Слесарь Степаныч»;
  • 18 мая с 12 часов и до 5 часов вечера в торговом центре «Мега»;
  • 19 мая с 3 часов и до 8 часов вечера в парке культуры и отдыха «Советский».

Ранее Город55 рассказывал, что в 2023 году в нашем регионе было зафиксировано 1045 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Эти данные были представлены в ежегодном докладе регионального министерства здравоохранения.

По состоянию на начало 2024 года в нашем регионе проживает 15 278 человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции. Годом ранее этот показатель был чуть выше — 15 414 человек. За последние 3 года наиболее распространенным способом передачи ВИЧ остается половой.

В Омской области больше 1000 человек заразились ВИЧ-инфекцией в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Пенсионеры в зоне риска. Омская область заняла 8 место среди СФО по зараженности ВИЧЗаражаются из-за незащищенного секса. В Омской области снизилась заболеваемость ВИЧ
#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#ВИЧ-инфекция#Эпидемия ВИЧ#Заболеваемость#Парк культуры и отдыха#Спид#Центр спид#Заболевание#Мобильный пункт
Подпишитесь
Вырубок не избежать? «Кедру» одобрили проект торгового центра у парка 30-летия ВЛКСМ
Вчера, 04:11
Иртыш достиг 926 см. Из-за паводка в Усть-Ишимском районе ограничили движение
Сегодня, 02:57
Спустя полгода простоя. С застройщиком школы в Серебряном береге расторгли контракт
Вчера, 04:28
С Кипра в Москву: у «Омскводоканала» появился новый акционер
Вчера, 12:59
Срочно. В Омской области возбудили уголовное дело из-за затопленных северных районов
Вчера, 12:19
Утрата доверия. Депутат из Омской области не отчитался о доходах и лишился мандата
Сегодня, 03:49
"