Анонимно и бесплатно. В мае омичи смогут сдать тест на ВИЧ прямо в парках и ТЦ «Мега»

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области представило график работы мобильного пункта экспресс-тестирования на май. В этом пункте каждый может пройти быстрое, бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ, а также получить консультацию.
Жители Омска смогут пройти тестирование в следующие дни:
Ранее Город55 рассказывал, что в 2023 году в нашем регионе было зафиксировано 1045 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Эти данные были представлены в ежегодном докладе регионального министерства здравоохранения.
По состоянию на начало 2024 года в нашем регионе проживает 15 278 человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции. Годом ранее этот показатель был чуть выше — 15 414 человек. За последние 3 года наиболее распространенным способом передачи ВИЧ остается половой.