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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

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В Омской области почти на 10% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

27 марта 2024, 05:43
Фото: Город55
иллюстрация
Показатели заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах остаются ниже эпидпорога.
Сюжет
COVID-19

В омском Роспотребнадзоре сообщили, что в регионе продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, который характерен для этого времени года. Так, с 18 по 25 марта показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями составил 48,9 на 10 тысяч населения. Это на 33,5% ниже эпидпорога и на 9,3% ниже показателя предыдущей недели.

По результатам лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов на 12-й неделе преобладают вирусы негриппозной этиологии — 69,7%. Среди них наиболее распространены респираторно-синцитиальные вирусы (33,3%), аденовирусы (12,2%), коронавирусы (сезонные) (12,2%), вирусы парагриппа (6%), метапневмовирусы (3%) и риновирусы (3%).

Грипп составляет 27,3%, из которых 18,2% приходится на вирусы гриппа А и 9,1% — на вирусы гриппа В. COVID-19 занимает всего 3% в структуре вирусов, вызывающих респираторные инфекции.

Напомним, что несмотря на снижение заболеваемости, важно помнить о профилактике респираторных инфекций. Избегайте массового скопления людей, мойте руки и используйте антисептики, соблюдайте дистанцию и не занимайтесь самолечением при появлении первых симптомов, обратитесь к врачу.

Все лучше и лучше. В Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ
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#Общество#Здоровье#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Врач#Грипп#COVID-19#Профилактика#Заболеваемость
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