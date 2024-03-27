В Омской области почти на 10% снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В омском Роспотребнадзоре сообщили, что в регионе продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, который характерен для этого времени года. Так, с 18 по 25 марта показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями составил 48,9 на 10 тысяч населения. Это на 33,5% ниже эпидпорога и на 9,3% ниже показателя предыдущей недели.