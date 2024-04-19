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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ в регионе

Постепенно снижается. В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в регионе

19 апреля 2024, 11:26
Фото: 1MI

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ в регионе

По данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Омской области снизилась на 14,8% за неделю.

За прошлую неделю случаев заражения острыми респираторными инфекциями и гриппом в Омской области зафиксировано на 14,8% меньше, чем неделей ранее, такие данные приводит Роспотребнадзор.

Лабораторный мониторинг показал, что заболеваемость населения обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии и вирусов гриппа.

Среди имеющихся вирусов, чаще всего встречаются негриппозной этиологии, они составляют 84,2% от общего числа, в том числе 31,6% респираторно-синцитиальные вирусы, 26,3% риновирусы, 15,7% коронавирусы (сезонные), 5,3% аденовирусы и 5,3% бокавирусы, вирусы гриппа А составили 15,8%.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#ОРВИ#Новости#Грипп#Управление Роспотребнадзора#Острые респираторные инфекции
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