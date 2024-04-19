Постепенно снижается. В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в регионе

Среди имеющихся вирусов, чаще всего встречаются негриппозной этиологии, они составляют 84,2% от общего числа, в том числе 31,6% респираторно-синцитиальные вирусы, 26,3% риновирусы, 15,7% коронавирусы (сезонные), 5,3% аденовирусы и 5,3% бокавирусы, вирусы гриппа А составили 15,8%.