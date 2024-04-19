Постепенно снижается. В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом в регионе

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
За прошлую неделю случаев заражения острыми респираторными инфекциями и гриппом в Омской области зафиксировано на 14,8% меньше, чем неделей ранее, такие данные приводит Роспотребнадзор.
Лабораторный мониторинг показал, что заболеваемость населения обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии и вирусов гриппа.
Среди имеющихся вирусов, чаще всего встречаются негриппозной этиологии, они составляют 84,2% от общего числа, в том числе 31,6% респираторно-синцитиальные вирусы, 26,3% риновирусы, 15,7% коронавирусы (сезонные), 5,3% аденовирусы и 5,3% бокавирусы, вирусы гриппа А составили 15,8%.