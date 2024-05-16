На многих улицах Омска ограничат скоростной режим для электросамокатов

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Теперь на 18 городских территориях будет ограничена скорость движения электросамокатов, об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Такое решение было принято из-за большого количества жалоб от омичей.
Скорость самокатов будет контролировать программное обеспечение. На следующих участках они не смогут ездить быстрее 15 км/ч:
Напомним, что недавно 15-летняя омичка сбила пенсионерку на электросамокате, женщине понадобилась медицинская помощь.