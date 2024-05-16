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На 18 городских территориях ограничат скоростной режим для электросамокатов

На многих улицах Омска ограничат скоростной режим для электросамокатов

16 мая 2024, 10:51
Фото: Соцсети Сергея Шелеста

На 18 городских территориях ограничат скоростной режим для электросамокатов

О введении ограничений сообщил мэр города Сергей Шелест, теперь электросамокаты не смогут ездить быстрее 15 км/ч на 18 городских территориях.

Теперь на 18 городских территориях будет ограничена скорость движения электросамокатов, об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест. Такое решение было принято из-за большого количества жалоб от омичей.

Скорость самокатов будет контролировать программное обеспечение. На следующих участках они не смогут ездить быстрее 15 км/ч:

  • в Советском парке (в границах улиц Андрианова и Пригородной);
  • в парке 30-летия ВЛКСМ;
  • в парке 300-летия Омска;
  • на всей территории Зеленого острова (от улицы Кемеровской, плюс вся территория улицы Старозагородная Роща от Красного Пути до парка);
  • на бульваре Победы;
  • в парке Юннатов;
  • в скверах Дзержинского, Старозагородная Роща, 30-летия ВЛКСМ, 50-летия ВЛКСМ, Октябрьском, Привокзальном, Серова, Крылова;
  • на улицах Ленина от Герцена до Масленникова (включая территорию Никольского Казачьего собора), Чокана Валиханова от проспекта Маркса в сторону Иртыша, Иванишко и на бульваре Сафонова.

Напомним, что недавно 15-летняя омичка сбила пенсионерку на электросамокате, женщине понадобилась медицинская помощь.

Понадобилась помощь. Юная омичка на электросамокате сбила 87-летнюю пенсионерку
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Ограничение движения#Электроэнергия#Новости#Ограничительные меры#Ограничения#Самокаты#Электросамокат#Электроника#Самокат#Ограничение#Электроприборы#Электросамокаты
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