Понадобилась помощь. Юная омичка на электросамокате сбила 87-летнюю пенсионерку

Сообщение о ДТП с пострадавшим поступило в Госавтоинспекцию вчера, в 16:30. На месте полицейские предварительно установили, что 15-летняя девочка ехала на электросамокате по тротуару ул. 10 лет Октября. Там, в районе дома №109, она сбила 87-летнюю пенсионерку.