Понадобилась помощь. Юная омичка на электросамокате сбила 87-летнюю пенсионерку

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Сообщение о ДТП с пострадавшим поступило в Госавтоинспекцию вчера, в 16:30. На месте полицейские предварительно установили, что 15-летняя девочка ехала на электросамокате по тротуару ул. 10 лет Октября. Там, в районе дома №109, она сбила 87-летнюю пенсионерку.
В результате пожилая омичка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
Ранее Город55 писал, что в этом году на улицы города вышло более 2000 электросамокатов, это число превышает прошлогоднее на 40%.