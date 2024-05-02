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В Омске 15-летняя девочка на элекросамокате сбила пенсионерку

Понадобилась помощь. Юная омичка на электросамокате сбила 87-летнюю пенсионерку

2 мая 2024, 10:11
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске 15-летняя девочка на элекросамокате сбила пенсионерку

Инцидент произошел на улице 10 лет Октября, в результате столкновения женщине-пешеходу понадобилась медицинская помощь.

Сообщение о ДТП с пострадавшим поступило в Госавтоинспекцию вчера, в 16:30. На месте полицейские предварительно установили, что 15-летняя девочка ехала на электросамокате по тротуару ул. 10 лет Октября. Там, в районе дома №109, она сбила 87-летнюю пенсионерку.

В результате пожилая омичка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Ранее Город55 писал, что в этом году на улицы города вышло более 2000 электросамокатов, это число превышает прошлогоднее на 40%.

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