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Иван Кротт рассказал, как школьники из Усть-Ишима будут сдавать ОГЭ И ЕГЭ

15 мая 2024, 09:32
Фото: 1MI
Иллюстрация

Иван Кротт рассказал, как школьники из Усть-Ишима будут сдавать экзамены

Министр образования региона сообщил о состоянии пунктов проведения экзаменов в районе и организации учебного процесса для школьников.

В Усть-Ишимском районе все еще действует режим ЧС, из населенного пункта продолжают эвакуировать жителей. Для учеников 1-8 и 10 классов, которые обучались в местных школах, учебный год завершен досрочно. Материал, который они не успели пройти, будет изучаться в сентябре.

Министр образования Омской области Иван Кротт сообщил, что пункт проведения ЕГЭ в Усть-Ишиме закрыт, выпускники будут сдавать экзамен в других районах. Пункт проведения ОГЭ же продолжает работать, первый экзамен должен состояться 27 мая, если к этому времени ситуация в районе улучшится, то школьники напишут его здесь, если нет — в других населенных пунктах или в начале следующего учебного года.

«Выпускники из Усть-Ишимского района, которые сейчас находятся в Омске, должны обратиться в региональный информационно-аналитический центр (РИАЦ) и получить информацию и дате и месте проведения экзаменов в нашем городе», — рассказал министр в своем телеграм-канале.

Кротт также добавил, что школьники из затопленного Усть-Ишима могут продолжить подготовку к экзаменам в образовательных учреждениях Омска, Знаменского, Тарского, Тевризского и Любинского районов. Для этого родителям нужно написать заявление в выбранной школе.

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