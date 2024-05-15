Иван Кротт рассказал, как школьники из Усть-Ишима будут сдавать ОГЭ И ЕГЭ

Министр образования Омской области Иван Кротт сообщил, что пункт проведения ЕГЭ в Усть-Ишиме закрыт, выпускники будут сдавать экзамен в других районах. Пункт проведения ОГЭ же продолжает работать, первый экзамен должен состояться 27 мая, если к этому времени ситуация в районе улучшится, то школьники напишут его здесь, если нет — в других населенных пунктах или в начале следующего учебного года.