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Образование55

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2024
В омских школах недостающих учителей будут заменять пенсионерами
19 октября, 11:33
В омских школах открыто почти 500 вакансий для педагогов
17 октября, 13:57
Наталья Макарова официально избрана ректором Омского педагогического университета
18 мая, 04:22
2023
Шесть омских педагогов в области музыкального искусства стали лучшими в России
6 октября 2023, 12:11
Больше половины омских школ поймали на нарушениях, связанных с питанием
17 августа 2023, 06:34
24 выпускника ОмГТУ получат работу на Омском нефтеперерабатывающем заводе
В штат ОНПЗ примут молодых специалистов, которые прошли обучение на базовой кафедре «Газпром нефти».
13 июля 2023, 08:03
Омск вошел в топ-10 городов-миллионников по доступности образования
27 мая 2023, 06:42
Кто будет учить детей. В омских школах и детсадах не хватает больше 800 педагогов
17 февраля 2023, 07:57

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