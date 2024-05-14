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Омская прокуратура проверит, как пострадавшие от подтопления живут в ПВР

Омская прокуратура проверит ПВР, где живут пострадавшие от подтопления люди

14 мая 2024, 09:04
Фото: Прокуратура Омской области

Омская прокуратура проверит, как пострадавшие от подтопления живут в ПВР

Прокурор области провел оперативное совещание и поручил прокурорам северных районов еще раз проверить состояние ПВР, куда привозят жителей затопленного Усть-Ишима.

На оперативном совещании прокурор Омской области поручил прокурорам северных районов, куда привозят жителей затопленного Усть-Ишима (Тара, Тевриз, Муромцево и Знаменк), повторно проверить пункты временного размещения.

В ходе проверок правоохранители обратят внимание на организацию питания в ПВР, условия размещения и ход образовательного процесса детей.

Напомним, что жителям Усть-Ишима разрешили брать с собой при эвакуации домашних животных. Тех питомцев, которых пришлось оставить в домовладениях, просят отвязать, так как 15 и 16 мая за ними прибудут сотрудники фирмы по отлову и содержанию животных.

В приют или с собой. Жителям Усть-Ишима разрешили забрать в ПВР кошек и собак
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Эвакуация#Экстренная эвакуация#Паводок#Прокурор#Новости#Эвакуация жильцов#Затопления#Подтопление#Затопление#Паводковая ситуация
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