Омская прокуратура проверит ПВР, где живут пострадавшие от подтопления люди

Напомним, что жителям Усть-Ишима разрешили брать с собой при эвакуации домашних животных. Тех питомцев, которых пришлось оставить в домовладениях, просят отвязать, так как 15 и 16 мая за ними прибудут сотрудники фирмы по отлову и содержанию животных.