Омская прокуратура проверит ПВР, где живут пострадавшие от подтопления люди

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
На оперативном совещании прокурор Омской области поручил прокурорам северных районов, куда привозят жителей затопленного Усть-Ишима (Тара, Тевриз, Муромцево и Знаменк), повторно проверить пункты временного размещения.
В ходе проверок правоохранители обратят внимание на организацию питания в ПВР, условия размещения и ход образовательного процесса детей.
Напомним, что жителям Усть-Ишима разрешили брать с собой при эвакуации домашних животных. Тех питомцев, которых пришлось оставить в домовладениях, просят отвязать, так как 15 и 16 мая за ними прибудут сотрудники фирмы по отлову и содержанию животных.