В районе на севере Омской области потратят 630 тысяч рублей на борьбу с подтоплением

В соседнем с Тевризом Усть-Ишимском районе ситуация еще более напряженная. За последние сутки уровень воды в Иртыше возле Усть-Ишима поднялся на 15 см и достиг отметки 926 см. В районе продолжается эвакуация жителей. Вчера также стало известно о возбуждении уголовного дела из-за затопления сел и деревень Усть-Ишимского района. В следкоме считают, что чиновники не предприняли своевременных мер по предупреждению ЧС.