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Published Сегодня, 04:42

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В районе на севере Омской области потратят 630 тысяч рублей на борьбу с подтоплением

14 мая 2024, 04:42
Фото: 1MI
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Три компании занимаются восстановлением и укреплением земляной насыпи у села Кузнецово Тевризского района.

Администрация Тевризского муниципального района приступила к борьбе с паводком. С прошлой недели в районе укрепляют земляную насыпь, чтобы не допустить подтопления села Кузнецово.

Контракты на общую сумму 629 640 рублей заключены с тремя подрядчиками — государственным предприятием «Тевризское ДРСУ», ООО «Тевризский агроснаб» и МУП «Сибирь».

По условиям контрактов, с 8 по 20 мая компании должны подвозить грунт на насыпь и заниматься «отсыпкой насыпи» для защиты от затопления села Кузнецово.

Отметим, что в самом Тевризе также может затопить дома, расположенные вблизи Иртыша. Как рассказали Городу55 местные жители, в этом году река Иртыш снова соединилась с озером Аптечное, последнее разлилось, а вода подступила вплотную к домам на улице Луговая.

Озеро Аптечное соединилось с ИртышомОзеро Аптечное соединилось с Иртышом
Озеро Аптечное соединилось с ИртышомОзеро Аптечное соединилось с Иртышом
Озеро Аптечное соединилось с Иртышом
Фото: Предоставлено Городу55

В соседнем с Тевризом Усть-Ишимском районе ситуация еще более напряженная. За последние сутки уровень воды в Иртыше возле Усть-Ишима поднялся на 15 см и достиг отметки 926 см. В районе продолжается эвакуация жителей. Вчера также стало известно о возбуждении уголовного дела из-за затопления сел и деревень Усть-Ишимского района. В следкоме считают, что чиновники не предприняли своевременных мер по предупреждению ЧС.

Иртыш достиг 926 см. Из-за паводка в Усть-Ишимском районе ограничили движение
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Паводок#Подрядчик#Новости#Тевризский район#Подтопление#Затопление#Насыпь
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