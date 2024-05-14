В районе на севере Омской области потратят 630 тысяч рублей на борьбу с подтоплением

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Администрация Тевризского муниципального района приступила к борьбе с паводком. С прошлой недели в районе укрепляют земляную насыпь, чтобы не допустить подтопления села Кузнецово.
Контракты на общую сумму 629 640 рублей заключены с тремя подрядчиками — государственным предприятием «Тевризское ДРСУ», ООО «Тевризский агроснаб» и МУП «Сибирь».
По условиям контрактов, с 8 по 20 мая компании должны подвозить грунт на насыпь и заниматься «отсыпкой насыпи» для защиты от затопления села Кузнецово.
Отметим, что в самом Тевризе также может затопить дома, расположенные вблизи Иртыша. Как рассказали Городу55 местные жители, в этом году река Иртыш снова соединилась с озером Аптечное, последнее разлилось, а вода подступила вплотную к домам на улице Луговая.
В соседнем с Тевризом Усть-Ишимском районе ситуация еще более напряженная. За последние сутки уровень воды в Иртыше возле Усть-Ишима поднялся на 15 см и достиг отметки 926 см. В районе продолжается эвакуация жителей. Вчера также стало известно о возбуждении уголовного дела из-за затопления сел и деревень Усть-Ишимского района. В следкоме считают, что чиновники не предприняли своевременных мер по предупреждению ЧС.