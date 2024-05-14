Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Иртышская вода из «загрязненной» превратилась в «слабо загрязненную»

Теперь только «слабо загрязненная»: иртышская вода стала заметно чище

14 мая 2024, 12:08
Фото: Николай Эйхвальд / Город55

Иртышская вода из «загрязненной» превратилась в «слабо загрязненную»

По словам специалистов, в связи с оценкой качества воды возникает целый ряд проблем.

В Омске сегодня, 14 мая, началась международная конференция, посвященная теме безопасности водных ресурсов. В ней участвуют представители высшей школы, бизнеса, федеральной и региональной властей. В первый день обсуждалась, в частности, проблема «качественного водоснабжения и водоотведения как основы здоровья и благополучия населения», ставшая темой отдельного круглого стола.

Первый из докладчиков, технический директор ООО «ЭнвиПро» Антон Зубов, рассказал об основных подходах к мониторингу и оценке качества воды в водных объектах. По его словам, в Омской области в этой сфере наблюдается явный прогресс.

— Ниже города Омск в 2022 году качество воды улучшилось от «загрязненная» до «слабо загрязненная», — рассказал эксперт.

При этом загрязняют иртышскую воду в первую очередь фенолы и соединения меди.

По словам Зубова, в связи с оценкой качества воды возникает целый ряд вопросов. Например, неясно, имеет ли право на существование единый норматив в масштабах всей страны, учитывая размеры, географическое и климатическое разнообразие российских реалий. У специалистов могут быть разные мнения о том, допустимо ли гигиенические нормативы распространять на оценку состояния окружающей среды. К тому же сами оценки уровня «чисто», «грязно», «умеренно грязно» выглядят достаточно условно.

Другие докладчики говорили о «подходах к экологическому нормированию» воды (это тема доклада доктора геолого-минералогических наук Анатолия Опекунова), о гадолинии как «новом загрязнителе» (об этом говорил польский профессор Адам Поровский, приехавший в Омск из Варшавы).

Завтра, 15 мая, в рамках конференции пройдут круглые столы «Вода — товар», «Освоение подземного пространства», «„Современные технологии водосбережения и водоподготовки“ и др.

#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Вода#Круглый стол
Подпишитесь
Иртыш достиг 926 см. Из-за паводка в Усть-Ишимском районе ограничили движение
Сегодня, 02:57
В приют или с собой. Жителям Усть-Ишима разрешили забрать в ПВР кошек и собак
Сегодня, 07:30
Прошли обыски на рабочем месте. Главного кадровика минобороны Кузнецова задержали
Сегодня, 05:55
С Кипра в Москву: у «Омскводоканала» появился новый акционер
Вчера, 12:59
Срочно. В Омской области возбудили уголовное дело из-за затопленных северных районов
Вчера, 12:19
Утрата доверия. Депутат из Омской области не отчитался о доходах и лишился мандата
Сегодня, 03:49
"