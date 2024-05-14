Теперь только «слабо загрязненная»: иртышская вода стала заметно чище

По словам Зубова, в связи с оценкой качества воды возникает целый ряд вопросов. Например, неясно, имеет ли право на существование единый норматив в масштабах всей страны, учитывая размеры, географическое и климатическое разнообразие российских реалий. У специалистов могут быть разные мнения о том, допустимо ли гигиенические нормативы распространять на оценку состояния окружающей среды. К тому же сами оценки уровня «чисто», «грязно», «умеренно грязно» выглядят достаточно условно.