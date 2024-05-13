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иллюстрация

В Омской области школьники из подтопленных районов отправятся на досрочные каникулы

13 мая 2024, 03:59
Фото: Город55
иллюстрация
В региональном министерстве образования сообщили, что в школах, пострадавших от паводка на севере Омской области, планируют досрочно завершить учебный год. Выпускников отправят на дистанционное обучение, а других учеников — на досрочные каникулы.

В региональном министерстве образования сообщили, что в школах, расположенных в зоне паводка на севере Омской области, планируется досрочно завершить учебный год.

Выпускников планируют отправить на дистанционное обучение, а других учеников ждет досрочное окончание учебного года. При этом учебные программы будут скорректированы, а неизученные темы ребята пройдут в начале следующего учебного года.

«Будем держать руку на пульсе. В случае необходимости оперативно решим вопрос организации образовательного процесса для школьников Усть-Ишимского района», — отметил министр образования Иван Кротт.

В министерстве также уточнили, что для эвакуации из зон, пострадавших от паводка, было предоставлено 29 школьных автобусов. Пункты временного размещения организованы в школах и колледжах.

Ранее Город55 сообщал, что в связи с наводнением в Усть-Ишимском районе в первую очередь будут эвакуированы маломобильные граждане, пожилые люди, а также дети и женщины.

Женщин и детей. В Омской области начали эвакуацию из Усть-Ишимского района
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