В Омской области школьники из подтопленных районов отправятся на досрочные каникулы

В региональном министерстве образования сообщили, что в школах, пострадавших от паводка на севере Омской области, планируют досрочно завершить учебный год. Выпускников отправят на дистанционное обучение, а других учеников — на досрочные каникулы.

В региональном министерстве образования сообщили, что в школах, расположенных в зоне паводка на севере Омской области, планируется досрочно завершить учебный год. Выпускников планируют отправить на дистанционное обучение, а других учеников ждет досрочное окончание учебного года. При этом учебные программы будут скорректированы, а неизученные темы ребята пройдут в начале следующего учебного года. «Будем держать руку на пульсе. В случае необходимости оперативно решим вопрос организации образовательного процесса для школьников Усть-Ишимского района», — отметил министр образования Иван Кротт. В министерстве также уточнили, что для эвакуации из зон, пострадавших от паводка, было предоставлено 29 школьных автобусов. Пункты временного размещения организованы в школах и колледжах. Ранее Город55 сообщал, что в связи с наводнением в Усть-Ишимском районе в первую очередь будут эвакуированы маломобильные граждане, пожилые люди, а также дети и женщины. Женщин и детей. В Омской области начали эвакуацию из Усть-Ишимского района Узнать подробнее Читайте также: В затопленный Усть-Ишимский район отправили омского министра Николая Дрофу Прогноз неутешительный. Жителей деревни в Омской области призывают эвакуироваться