В Омской области школьники из подтопленных районов отправятся на досрочные каникулы

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
В региональном министерстве образования сообщили, что в школах, расположенных в зоне паводка на севере Омской области, планируется досрочно завершить учебный год.
Выпускников планируют отправить на дистанционное обучение, а других учеников ждет досрочное окончание учебного года. При этом учебные программы будут скорректированы, а неизученные темы ребята пройдут в начале следующего учебного года.
«Будем держать руку на пульсе. В случае необходимости оперативно решим вопрос организации образовательного процесса для школьников Усть-Ишимского района», — отметил министр образования Иван Кротт.
В министерстве также уточнили, что для эвакуации из зон, пострадавших от паводка, было предоставлено 29 школьных автобусов. Пункты временного размещения организованы в школах и колледжах.
Ранее Город55 сообщал, что в связи с наводнением в Усть-Ишимском районе в первую очередь будут эвакуированы маломобильные граждане, пожилые люди, а также дети и женщины.