Омичи с начала года перевели мошенникам полмиллиарда рублей

В Калачинском районе 38-летняя местная жительница обратилась в полицию в заявлением о мошенничестве. Потерпевшая получила сообщение в мессенджере WhatsApp от незнакомкой женщины. Та предложила омичке заработать на криптобирже. В итоге, потерпевшая перевела 144 тысячи рублей на счета фейковых продавцов. Незнакомцы также уговорили взять кредит на 1 млн, что омичка и сделала. Заемные деньги она также отправила аферистам.