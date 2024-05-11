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Омичи с начала года перевели мошенникам полмиллиарда рублей

11 мая 2024, 05:20
Фото: Изображение Midjourney
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Всего было зарегистрировано больше 2 тысяч хищений.

Омичи с начала 2024 года перевели мошенникам 504 млн рублей. Всего за истекший период было зарегистрировано больше 2 тысяч хищений, рассказали сегодня, 11 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры. В ведомстве привели пример одного из последних обращений.

В Калачинском районе 38-летняя местная жительница обратилась в полицию в заявлением о мошенничестве. Потерпевшая получила сообщение в мессенджере WhatsApp от незнакомкой женщины. Та предложила омичке заработать на криптобирже. В итоге, потерпевшая перевела 144 тысячи рублей на счета фейковых продавцов. Незнакомцы также уговорили взять кредит на 1 млн, что омичка и сделала. Заемные деньги она также отправила аферистам.

Когда потерпевшая поняла, что ее обманули, то пошла в полицию. Следователи завели уголовное дело.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Уголовное дело#Кредиты#Мошенники#Обман#Омичи#Ущерб#Банки#Правоохранительные органы#Уголовные дела
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