Омичи с начала года перевели мошенникам полмиллиарда рублей

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Омичи с начала 2024 года перевели мошенникам 504 млн рублей. Всего за истекший период было зарегистрировано больше 2 тысяч хищений, рассказали сегодня, 11 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры. В ведомстве привели пример одного из последних обращений.
В Калачинском районе 38-летняя местная жительница обратилась в полицию в заявлением о мошенничестве. Потерпевшая получила сообщение в мессенджере WhatsApp от незнакомкой женщины. Та предложила омичке заработать на криптобирже. В итоге, потерпевшая перевела 144 тысячи рублей на счета фейковых продавцов. Незнакомцы также уговорили взять кредит на 1 млн, что омичка и сделала. Заемные деньги она также отправила аферистам.
Когда потерпевшая поняла, что ее обманули, то пошла в полицию. Следователи завели уголовное дело.