Все новые и новые уловки. Преподаватель омского вуза перевел мошенникам 7 млн рублей

Мужчина по указаниями мошенников снял все свои деньги (7 млн) и попытался зачислить их на указанные счета. На потерпевшего обратили внимание полицейские. Они предупредили, что с ним могут общаться мошенники. Проигнорировав предупреждение, омич вернулся к банкомату и зачислил деньги на указанный счет, а затем осознал, что столкнулся с мошеннической деятельностью, и обратился в полицию.