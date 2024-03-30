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иллюстрация

Все новые и новые уловки. Преподаватель омского вуза перевел мошенникам 7 млн рублей

30 марта 2024, 05:14
Фото: Город55
иллюстрация

Преподаватель из Омска попался на уловку мошенников и потерял 7 млн рублей

С начала 2024 года телефонные мошенники выманили у омичей 285,7 млн рублей.

С начала года телефонные мошенники обманули 1297 омичей. Только за прошедшую неделю было зафиксировано 59 случаев мошенничества. Общий ущерб уже превысил 285,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

Как выяснилось, мошенники придумали новый способ обмана: они сообщают потенциальной жертве, что деньги с ее счетов были переведены на Украину, и представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков, чтобы получить доступ к счетам потерпевшего.

На днях 72-летний преподаватель вуза столкнулся с такой ситуацией: ему звонили в телеграмме, представляясь высокопоставленным чиновником, а также сотрудниками полиции и банков. Ему говорили о переводе денег на Украину, что нужно «очистить» историю, соблюдая секретность.

Мужчина по указаниями мошенников снял все свои деньги (7 млн) и попытался зачислить их на указанные счета. На потерпевшего обратили внимание полицейские. Они предупредили, что с ним могут общаться мошенники. Проигнорировав предупреждение, омич вернулся к банкомату и зачислил деньги на указанный счет, а затем осознал, что столкнулся с мошеннической деятельностью, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

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