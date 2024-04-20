Попалась на удочку мошенников. Пожилая омичка потеряла миллион на «инвестициях»

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
С начала года в нашем регионе телефонные мошенники обманули 1663 омича. По данным пресс-службы прокуратуры, общий ущерб составил более 316,5 миллионов рублей.
Так, на днях в полицию обратилась 62-летняя пенсионерка, которая рассказала, что наткнулась на рекламу о возможности получения дохода от инвестирования в интернете. Она перешла по ссылке и оставила свой номер телефона.
После этого ей позвонил якобы аналитик инвестиционной компании. Действуя по его указаниям, женщина скачала приложение, взяла кредит в банке и перевела все деньги под видом инвестирования. Однако, когда она не смогла вывести свой миллион, поняла, что стала жертвой мошенников.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.