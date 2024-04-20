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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

иллюстрация

Попалась на удочку мошенников. Пожилая омичка потеряла миллион на «инвестициях»

20 апреля 2024, 06:23
Фото: Город55
иллюстрация

Пенсионерка из Омска решила заработать в интернете и лишилась миллиона рублей

Женщина хотела получать доход от инвестирования в интернете. Она перешла по ссылке и дала свой номер телефона. Затем ей позвонил «аналитик» инвестиционной компании и дал указания. Омичка скачала приложение, взяла кредит в банке и перевела все деньги под видом инвестирования.

С начала года в нашем регионе телефонные мошенники обманули 1663 омича. По данным пресс-службы прокуратуры, общий ущерб составил более 316,5 миллионов рублей.

Так, на днях в полицию обратилась 62-летняя пенсионерка, которая рассказала, что наткнулась на рекламу о возможности получения дохода от инвестирования в интернете. Она перешла по ссылке и оставила свой номер телефона.

После этого ей позвонил якобы аналитик инвестиционной компании. Действуя по его указаниям, женщина скачала приложение, взяла кредит в банке и перевела все деньги под видом инвестирования. Однако, когда она не смогла вывести свой миллион, поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

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