Попалась на удочку мошенников. Пожилая омичка потеряла миллион на «инвестициях»

После этого ей позвонил якобы аналитик инвестиционной компании. Действуя по его указаниям, женщина скачала приложение, взяла кредит в банке и перевела все деньги под видом инвестирования. Однако, когда она не смогла вывести свой миллион, поняла, что стала жертвой мошенников.