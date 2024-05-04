На «безопасном счету» 487 млн. Омичка стала жертвой мошенников и осталась без 1,4 млн

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
С начала года телефонные мошенники обманули омичей на 487 миллионов рублей. По данным прокуратуры, в полицию по этому поводу обратились 1927 человек. Несмотря на это, жители региона продолжают доверять мошенникам и переводить свои сбережения на «безопасные счета».
Так, 1 мая в полицию обратилась 83-летняя пенсионерка. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, которые, представившись сотрудниками полиции, сообщили, что с ее счета пытаются снять деньги по нотариальной доверенности. Потерпевшей пообещали, что с ней свяжется представитель Центробанка.
Затем позвонила якобы представитель банка и посоветовала перевести все накопления на «безопасный счет». Пожилая женщина поверила мошенникам, сняла со счета 1,4 млн и перевела через банкомат на указанные неизвестными счета.
В итоге по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.