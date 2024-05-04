На «безопасном счету» 487 млн. Омичка стала жертвой мошенников и осталась без 1,4 млн

С начала года телефонные мошенники обманули омичей на 487 миллионов рублей. По данным прокуратуры, в полицию по этому поводу обратились 1927 человек. Несмотря на это, жители региона продолжают доверять мошенникам и переводить свои сбережения на «безопасные счета».