Суд вынес приговор бунтовщикам из омской колонии

«Но есть лица, которые продолжают отрицать свою вину, несмотря на наличие объективных доказательств нанесения вреда другим осужденным, отказались идти на контакт со следствием, не раскаялись в совершенных деяниях, что учтено судом при назначении более строгих сроков наказания за содеянное», — цитирует издание начальника Первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Омской области Константина Мартыненко