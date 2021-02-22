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Posted 22 февраля 2021,, 03:47

Published 22 февраля 2021,, 03:47

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Суд вынес приговор бунтовщикам из омской колонии

22 февраля 2021, 03:47
Приговоры вынесли в отношении около 45 человек. Всего было заведено более 30 уголовных дел, суды продолжают их рассматривать, сообщают «Коммерческие вести».

Большинству участников бунта сроки пребывания в исправительной колонии № 6 увеличили незначительно, поскольку они признали вину и раскаялись в содеянном. Однако те, кто не пошел на сделку со следствием, получили более серьезную «прибавку» — насколько, не уточняется.

«Но есть лица, которые продолжают отрицать свою вину, несмотря на наличие объективных доказательств нанесения вреда другим осужденным, отказались идти на контакт со следствием, не раскаялись в совершенных деяниях, что учтено судом при назначении более строгих сроков наказания за содеянное», — цитирует издание начальника Первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Омской области Константина Мартыненко

В то же время в действиях сотрудников ИК-6 следствие не нашло злоупотреблений. Утверждается, что до бунта у осужденных не фиксировались случаи телесных повреждений. Официальных жалоб на плохое обращение от них также не поступало.

Напомним, беспорядки в ИК-6 произошли в октябре 2018 года. В региональном УФСИН сообщали, что развязалась драка между «активистами» и «отрицательно настроенными» осужденными, в которой участвовали до 150 человек. По данным ведомства, участники выдвигали требования о послаблении режима.

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