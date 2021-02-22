Суд вынес приговор бунтовщикам из омской колонии

Posted 22 февраля 2021,, 03:47
Published 22 февраля 2021,, 03:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Большинству участников бунта сроки пребывания в исправительной колонии № 6 увеличили незначительно, поскольку они признали вину и раскаялись в содеянном. Однако те, кто не пошел на сделку со следствием, получили более серьезную «прибавку» — насколько, не уточняется.
«Но есть лица, которые продолжают отрицать свою вину, несмотря на наличие объективных доказательств нанесения вреда другим осужденным, отказались идти на контакт со следствием, не раскаялись в совершенных деяниях, что учтено судом при назначении более строгих сроков наказания за содеянное», — цитирует издание начальника Первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Омской области Константина Мартыненко
В то же время в действиях сотрудников ИК-6 следствие не нашло злоупотреблений. Утверждается, что до бунта у осужденных не фиксировались случаи телесных повреждений. Официальных жалоб на плохое обращение от них также не поступало.
Напомним, беспорядки в ИК-6 произошли в октябре 2018 года. В региональном УФСИН сообщали, что развязалась драка между «активистами» и «отрицательно настроенными» осужденными, в которой участвовали до 150 человек. По данным ведомства, участники выдвигали требования о послаблении режима.