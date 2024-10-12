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Губернатор Омской области

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Октябрь
Работы идут по графику. В Омске на бульваре Архитекторов открыли уже два перекрестка
12 октября, 12:10
На Левобережье Омска появится новый жилой квартал «Заречье» со школой и детсадом
11 октября, 07:10
В Омске в отставку подал руководитель фонда обязательного медстрахования
2 октября, 02:52
Июнь
Омская область, ГК «Титан» и банк «Россия» заключили соглашение о сотрудничестве
Трехстороннее соглашение направлено на партнерство в реализации инвестиционных проектов на территории индустриального парка «Флагман».
6 июня, 13:43
Виталий Хоценко и мэр Омска Шелест поучаствовали в открытии парка «Вокруг света»
Как отметил Виталий Хоценко, в Омской области появилось еще одно «яркое» место.
1 июня, 12:56
Апрель
Хоценко обсудил с обмудсменом итоги работы по защите прав жителей Омской области
23 апреля, 12:26
Хоценко рассказал, как проходит голосование за проекты благоустройства на 2025 год
23 апреля, 06:06
Мэр Омска анонсировал ремонт трех крупных городских улиц
21 апреля, 06:32
Виталий Хоценко объявил о начале дорожных работ на трассе Омск — Русская Поляна
16 апреля, 07:46
Январь
Строители отстали по срокам с возведением детской инфекционки в Омске
8 января, 11:34
Декабрь 2023
Омская область отправила гуманитарный конвой для бойцов СВО и жителей Донбасса
17 декабря 2023, 12:18
Хоценко принял участие в конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
15 декабря 2023, 06:55
Будет хуже. Проблемы с газоснабжением на севере Омской области решат в 2025 году
7 декабря 2023, 14:37
44 тонны конфет. Рассказываем, что будет в новогоднем подарке от омского губернатора
1 декабря 2023, 04:32
Ноябрь 2023
Акция станет ежегодной. Омским первоклашкам в 2024 году вручат рюкзаки с канцелярией
30 ноября 2023, 06:00
Пробки продолжатся. В Омске собираются капитально отремонтировать еще два моста
30 ноября 2023, 05:28
Нацеливаемся на 2028 год. Для строительства аэропорта «Омск-Федоровка» нужно 43 млрд
30 ноября 2023, 04:33
Хоценко рассказал о выделении средств на зимнее содержание и ремонт омских дорог
27 ноября 2023, 04:56
Хоценко рассказал о создании Совета по укреплению духовно-нравственных ценностей
22 ноября 2023, 04:07
Хоценко обсудил с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным развитие Омской области
16 ноября 2023, 03:40

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