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Омский городской совет

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2024
Мэр Омска рассказал о кадровых перестановках среди своих заместителей
25 сентября, 05:24
Инсайд: Инна Гомолко потеряет мандат депутата Омского городского Совета
1 апреля, 09:30
Омские депутаты добавили 80 млн рублей на содержание городских улиц
Эти деньги должны пойти в том числе на уборку снега.
25 января, 07:15
2023
27 сентября депутаты провели первое заседание осенней сессии Омского горсовета
В повестке на этот раз было 17 вопросов.
27 сентября 2023, 09:43
Депутаты Омского горсовета согласились изменить структуру городской администрации
27 сентября 2023, 08:35
Центр компетенций по вопросам городской среды перейдет под крыло Омской области
27 сентября 2023, 08:12
«Всем не угодишь». В Омске озвучили плюсы и минусы июльской транспортной реформы
21 сентября 2023, 09:42
Омский депутат Сахань заявил о «заказных» жалобах на транспортную реформу
25 июля 2023, 08:10
Омский горсовет рекомендовал администрации усилить патриотическое воспитание
Молодежная политика в новых условиях стала темой отдельного заседания.
3 мая 2023, 10:54
В Омском городском совете наградили первых меценатов
«Меценатом года» стал Шамил Шихмирзаев, который помогает гимназии №85.
18 апреля 2023, 11:01
Светлану Студеникину сделают, наконец, третьим вице-спикером Омского горсовета
Изменение состава парламента уже прошло через публичные слушания.
13 февраля 2023, 05:45

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