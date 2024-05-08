Главное
Все новости
Главное
Все новости
Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Бесите ли вы людей в соцсетях: тест на знание правил интернет-общения
8 мая 2024, 08:52
Фото: Город55
Чтобы поддерживать вежливый тон в интернете, важно уметь переписываться в мессенджерах. Насколько хорошо вы знаете цифровой этикет? Предлагаем пройти тест!
Жмите на кнопку
Пройти тест
#Алина Ясинская
#Тесты
#Общество
#Новости
#Мессенджер
Подпишитесь
Эвакуировали 150 человек. В Омской области деревня ушла под воду
Сегодня, 04:50
Ищут сотрудников. В омском минобре открыли вакансии с зарплатой до 52 тысяч
Сегодня, 04:11
В новом сезоне за «Авангард» будет выступать вратарь Михаил Бердин
Вчера, 14:45
Не забудьте зонтик. В День Победы в Омской области прольются дожди с градом
Сегодня, 05:08
Без паники. Омичам объяснили, что за самолет кружит над городом второй день подряд
Сегодня, 02:56
Мощный взрыв. На Левобережье Омска вспыхнула машина скорой помощи
Сегодня, 03:25
"