«Перевертыш» с пострадавшим. В Омске столкнулись грузовой фургон и легковушка

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:45
Сообщение о ДТП с переворотом автомобиля появилось сегодня, 5 мая. По данным, предоставленным Госавтоинспекцией корреспонденту «Om1», инцидент произошел на перекрестке улиц Гуртьева и Вильямса: водитель легкового Nissan не уступил дорогу автофургону Isuzu.
Разница в габаритах автомобилей привела к перевороту фургона, водителя «легковушки» с места ДТП увезла скорая помощь. Автоинспекторы уточняют все детали и причины произошедшего.
Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП с участием 7-летнего ребенка: девочка попала под колеса машины во дворе дома, катаясь на велосипеде.