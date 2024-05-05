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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

иллюстрация

«Перевертыш» с пострадавшим. В Омске столкнулись грузовой фургон и легковушка

5 мая 2024, 09:43
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске произошло ДТП с переворотом автомобиля

Один из участников ДТП доставлен в больницу.

Сообщение о ДТП с переворотом автомобиля появилось сегодня, 5 мая. По данным, предоставленным Госавтоинспекцией корреспонденту «Om1», инцидент произошел на перекрестке улиц Гуртьева и Вильямса: водитель легкового Nissan не уступил дорогу автофургону Isuzu.

Разница в габаритах автомобилей привела к перевороту фургона, водителя «легковушки» с места ДТП увезла скорая помощь. Автоинспекторы уточняют все детали и причины произошедшего.

Напомним, ранее Город55 сообщал о ДТП с участием 7-летнего ребенка: девочка попала под колеса машины во дворе дома, катаясь на велосипеде.

Ребенок в больнице. В Омске водитель сбил 7-летнюю велосипедистку
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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Омск#Ребенок#Скорая помощь#Больница#Девочка#Новости#Велосипед#Пострадавший#Медики#Госавтоинспекция
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