«Перевертыш» с пострадавшим. В Омске столкнулись грузовой фургон и легковушка

Сообщение о ДТП с переворотом автомобиля появилось сегодня, 5 мая. По данным, предоставленным Госавтоинспекцией корреспонденту «Om1», инцидент произошел на перекрестке улиц Гуртьева и Вильямса: водитель легкового Nissan не уступил дорогу автофургону Isuzu.