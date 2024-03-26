Пострадавшие в больнице. Пьяный водитель ВАЗа снес трех подростков в Омской области

Следует принять во внимание, что водитель отказался от медосвидетельствования. В настоящее время на него завели сразу три административных производства (по части 2 статьи 12.26, по части 2 статьи 12.37 и части 1 статьи 12.7 КоАП РФ). Окончательное решение и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.