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место ДТП

Пострадавшие в больнице. Пьяный водитель ВАЗа снес трех подростков в Омской области

26 марта 2024, 08:00
Фото: УМВД России по Омской области
место ДТП

Пьяный омич на ВАЗе сбил трех подростков и отказался от медосвидетельствования

Автоинспекторы предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, однако он решил отказаться.

Накануне в Тюкалинском районе произошло ДТП с участием подростков. В результате аварии пострадали три пешехода: 16-летний парень и две 17-летние девушки. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.

место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: УМВД России по Омской области

Согласно информации, 34-летний водитель, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля ВАЗ-21083. Он ехал по улице Калинина и в районе дома № 107 сбил трех пешеходов. Пострадавшие были доставлены в медучреждение для оказания помощи.

Следует принять во внимание, что водитель отказался от медосвидетельствования. В настоящее время на него завели сразу три административных производства (по части 2 статьи 12.26, по части 2 статьи 12.37 и части 1 статьи 12.7 КоАП РФ). Окончательное решение и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

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#Общество#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Алкогольное опьянение#Пешеходы#Новости#Тюкалинский район
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