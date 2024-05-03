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Мэр Шелест рассказал, какие участки омских дорог отремонтировали по нацпроекту

Мэр Шелест рассказал, какие участки омских дорог отремонтировали по нацпроекту

3 мая 2024, 11:58
Фото: Соцсети Сергея Шелеста
На ремонт дорог в Омске выделено более 712 млн рублей, замена покрытия на некоторых из них находится на финальной стадии.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как в городе реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Так, на улицах 60 лет Победы, Маяковского и участке улицы Гусарова рабочие выполняют демонтаж старого полотна и бордюров, а на улицах 6-й Шинной, Омской и второй части улицы Гусарова идет укладка выравнивающего слоя асфальта.

Есть участки, работы на которых уже подходят к завершению. Например, на улице Волочаевской подрядчику осталось обустроить съезды и парковки. На улице Заозерной ведется обустройство технических тротуаров и устраняются выявленные замечания, готовность участка превышает 71%.

«Всего в рамках нацпроекта, автором которого является Президент страны Владимир Владимирович Путин, в 2024 году в нашем городе выполняется комплексный ремонт 9 автомобильных дорог. Это улицы 60 лет Победы, 6 Шинная, Маяковского, Заозерная, Коммунальная, Волочаевская, Театральная площадь, Омская и Гусарова», — рассказал градоначальник.

На реализацию нацпроекта в регионе направлено более 712 миллионов рублей.

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