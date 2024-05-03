Мэр Шелест рассказал, какие участки омских дорог отремонтировали по нацпроекту

Так, на улицах 60 лет Победы, Маяковского и участке улицы Гусарова рабочие выполняют демонтаж старого полотна и бордюров, а на улицах 6-й Шинной, Омской и второй части улицы Гусарова идет укладка выравнивающего слоя асфальта.