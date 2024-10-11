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Безопасные качественные дороги

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Хоценко сообщил о завершении ремонта важного участка дороги в Омской области
В Омской области близится к завершению ремонт важного участка трассы Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка, о чем сообщил губернатор Виталий Хоценко.
11 октября, 11:21
Пожар и заводские дефекты. Какие «сюрпризы» таят в себе автобусы Volgabus в Омске
Три года назад 20 машин поступили в город по проекту «Безопасные качественные дороги». На закупку автобусов потратили почти 150 млн рублей.
17 июля, 09:42
Мэр Шелест рассказал, какие участки омских дорог отремонтировали по нацпроекту
На ремонт дорог в Омске выделено более 712 млн рублей, замена покрытия на некоторых из них находится на финальной стадии.
3 мая, 11:58
В Омской области отремонтируют дороги. Рассказываем, где появится новый асфальт
30 апреля, 04:43
Виталий Хоценко объявил о начале дорожных работ на трассе Омск — Русская Поляна
16 апреля, 07:46
В Омске сохранят движение транспорта во время реконструкции улицы 10 лет Октября
Ремонт пройдет в два этапа, первые работы начнутся уже в апреле 2024 года.
26 марта, 10:57
89,2 млн пассажиров за год. В Омске подвели итоги работы общественного транспорта
8 января, 08:11
2023
В Омской области отремонтировали почти 1000 км дорог по национальному проекту
11 декабря 2023, 05:15
Хоценко рассказал о выделении средств на зимнее содержание и ремонт омских дорог
27 ноября 2023, 04:56
Виталий Хоценко рассказал о ремонте дорог по нацпроектам в Омской области
19 октября 2023, 05:39
Виталий Хоценко рассказал о реконструкции дороги в Омской области
Дорогу Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области планируют полностью завершить к октябрю 2024 года.
17 октября 2023, 05:13
Хоценко и Шелест передали в парк омского транспорта 20 новых автобусов
26 сентября 2023, 07:48
В Омск привезли 20 новых автобусов. Их пустят по маршруту №33
Машины оборудованы валидаторами бескондукторной оплаты.
12 сентября 2023, 09:02
В Омске подрядчик отремонтирует дорогу по улице 10 лет Октября за 1 млрд рублей
11 сентября 2023, 11:29
Ремонт Ленинградского моста в Омске завершен почти наполовину
9 сентября 2023, 05:56
Хоценко рассказал о завершении ремонта дороги в Калачинском районе Омской области
На одном из участков работы все еще ведутся.
11 июля 2023, 04:17
«Начнется горячий сезон». В Омске готовятся к ремонту дорог
Восстанавливают дорожное покрытие по проекту «Безопасные качественные дороги».
31 марта 2023, 07:46
Омичам рассказали о ходе капитального ремонта Ленинградского моста
17 марта 2023, 12:54

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