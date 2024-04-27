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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Фото с места проверок

Прокурор района Омской области проверил защиту от паводка в деревне Ашеваны

27 апреля 2024, 13:21
Фото: Пресс-центра Прокуратуры Омской области
Фото с места проверок

Районный прокурор оценил ход противопаводковых работ в Омской области

Прокуратура Усть-Ишимского района продолжает контролировать ход паводка и меры по защите от «большой воды».

Для надзора за мерами подготовки к паводку в деревню Ашеваны от ведомства был направлен районный прокурор Михаил Кузюков — в качестве одной из мер ежедневного наблюдения за ситуацией со стороны Прокуратуры.

Как сообщается, особое внимание при проверке было уделено земляной дамбе, возведенной для защиты населенного пункта, находящегося прямо на берегу реки Ишим. Длина защитного сооружения уже составляет 800 метров, но есть вероятность что ее протяженность придется увеличить. Кроме того, прокурор распорядился «нарастить» высоту вала, особенно на низменных участках.

Также, в ходе проверки, прокурор оцени и сопутствующие работы: подвоз грунта к берегу и укрепление насыпей.

Напомним, ранее Город55 сообщал о вмешательстве Прокуратуры в процесс выдачи многодетным семьям земельных участков в Крутинском районе:

Районная прокуратура помогла жителям Омской области получить законную землю
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#Илья Скобин#Общество#Омская область#Прокуратура#Паводок#Многодетные семьи#Прокурор#Новости#Усть-Ишимский район#Крутинский район#Защита#Грунт
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