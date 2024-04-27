Прокурор района Омской области проверил защиту от паводка в деревне Ашеваны

Как сообщается, особое внимание при проверке было уделено земляной дамбе, возведенной для защиты населенного пункта, находящегося прямо на берегу реки Ишим. Длина защитного сооружения уже составляет 800 метров, но есть вероятность что ее протяженность придется увеличить. Кроме того, прокурор распорядился «нарастить» высоту вала, особенно на низменных участках.