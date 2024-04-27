Прокурор района Омской области проверил защиту от паводка в деревне Ашеваны

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Для надзора за мерами подготовки к паводку в деревню Ашеваны от ведомства был направлен районный прокурор Михаил Кузюков — в качестве одной из мер ежедневного наблюдения за ситуацией со стороны Прокуратуры.
Как сообщается, особое внимание при проверке было уделено земляной дамбе, возведенной для защиты населенного пункта, находящегося прямо на берегу реки Ишим. Длина защитного сооружения уже составляет 800 метров, но есть вероятность что ее протяженность придется увеличить. Кроме того, прокурор распорядился «нарастить» высоту вала, особенно на низменных участках.
Также, в ходе проверки, прокурор оцени и сопутствующие работы: подвоз грунта к берегу и укрепление насыпей.
Напомним, ранее Город55 сообщал о вмешательстве Прокуратуры в процесс выдачи многодетным семьям земельных участков в Крутинском районе: