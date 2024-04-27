Районная прокуратура помогла жителям Омской области получить законную землю

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в Крутинском районе сразу несколько многодетных семей получили полагающиеся им земельные участки — достичь этого результата удалось только с поддержкой ведомства.
Как сообщается, администрация Крутинского городского поселения задержала процесс формирования новых земельных участков, предназначенных для многодетных семей. Факт подобного промедления был установлен прокурорской проверкой, после чего иск прокурора был направлен в суд.
Решением суда бездействие муниципалитета было признано незаконным, а его представителям было поручено незамедлительно приступить к необходимым работам. В сообщении отмечается, что все необходимые манипуляции уже провели: размечено 13 участков, а один из них уже передан в законную собственность.
Напомним, ранее Город55 сообщал о выездной проверке прокуратуры города Омска: заместители городского прокурора оценили готовность окраин города к периоду пожарной опасности.