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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

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Районная прокуратура помогла жителям Омской области получить законную землю

27 апреля 2024, 11:14
Фото: 1MI
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Прокуратура района Омской области ускорила выделение земли многодетным семьям

Администрация Крутинского района долгое время игнорировала вопрос формирования новых участков земли.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в Крутинском районе сразу несколько многодетных семей получили полагающиеся им земельные участки — достичь этого результата удалось только с поддержкой ведомства.

Как сообщается, администрация Крутинского городского поселения задержала процесс формирования новых земельных участков, предназначенных для многодетных семей. Факт подобного промедления был установлен прокурорской проверкой, после чего иск прокурора был направлен в суд.

Решением суда бездействие муниципалитета было признано незаконным, а его представителям было поручено незамедлительно приступить к необходимым работам. В сообщении отмечается, что все необходимые манипуляции уже провели: размечено 13 участков, а один из них уже передан в законную собственность.

Земельный план с новыми участкамиЗемельный план с новыми участками
Земельный план с новыми участками
Фото: Пресс-центр Прокуратуры Омской области.

Напомним, ранее Город55 сообщал о выездной проверке прокуратуры города Омска: заместители городского прокурора оценили готовность окраин города к периоду пожарной опасности.

Заместители прокурора Омска проверили готовность окраин города к пожарам
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#Илья Скобин#Общество#Омская область#Прокуратура#Суд#Проверка#Многодетные семьи#Администрация#Новости#Земельные участки#Крутинский район#Пожарная опасность#Работы
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