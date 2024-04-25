В Омске водитель автобуса пойдет под суд за наезд на пожилую пассажирку

ДТП произошло 15 марта прошлого года. Водитель автобуса «ПАЗ» ехал по маршруту № 47. Возле остановки «Улица 10 лет Октября» мужчина не заметил 78-летнюю женщину, которая выходила из салона. Водитель не закрыл переднюю дверь и тронулся с места. Женщина упала и угодила под колеса автобуса. В результате ДТП омичка получила серьезные травмы.