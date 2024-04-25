В Омске водитель автобуса пойдет под суд за наезд на пожилую пассажирку

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В Омске будут судить 42-летнего водителя автобуса за наезд на пассажирку, сообщили сегодня, 25 апреля, в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчине предъявили обвинение по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
ДТП произошло 15 марта прошлого года. Водитель автобуса «ПАЗ» ехал по маршруту № 47. Возле остановки «Улица 10 лет Октября» мужчина не заметил 78-летнюю женщину, которая выходила из салона. Водитель не закрыл переднюю дверь и тронулся с места. Женщина упала и угодила под колеса автобуса. В результате ДТП омичка получила серьезные травмы.
Водитель полностью признал свою вину. Ему может грозить до 2 лет колонии. Дело рассмотрят в Куйбышевском районном суде.