Транспортная прокуратура будет выяснять причины пожара в омских Нефтяниках

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Транспортная прокуратура Омской области займется выяснением обстоятельств пожара, который произошел сегодня, 25 апреля, в Нефтяниках. На Красноярском тракте на территории грузового склада вспыхнули три емкости с нефтепродуктами.
Сообщение о пожаре поступило около 12 часов дня. На место выехали 15 пожарных расчетов и специальный поезд.
«Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности в сфере оборота опасных грузов. На место происшествия выехал заместитель омского транспортного прокурора», — рассказали в транспортной прокуратуре.
Пожар был локализован в 13:25, его площадь составила 1000 квадратных метров. В региональном МЧС сообщили, что пострадавших нет.