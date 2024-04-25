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Транспортная прокуратура будет выяснять причины пожара в омских Нефтяниках

Транспортная прокуратура будет выяснять причины пожара в омских Нефтяниках

25 апреля 2024, 07:34
Фото: Город55
На грузовом складе на Красноярском тракте вспыхнули емкости с нефтепродуктами.

Транспортная прокуратура Омской области займется выяснением обстоятельств пожара, который произошел сегодня, 25 апреля, в Нефтяниках. На Красноярском тракте на территории грузового склада вспыхнули три емкости с нефтепродуктами.

Сообщение о пожаре поступило около 12 часов дня. На место выехали 15 пожарных расчетов и специальный поезд.

«Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности в сфере оборота опасных грузов. На место происшествия выехал заместитель омского транспортного прокурора», — рассказали в транспортной прокуратуре.

Пожар был локализован в 13:25, его площадь составила 1000 квадратных метров. В региональном МЧС сообщили, что пострадавших нет.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Омская область#Прокуратура#Безопасность#Проверка#Возгорание#Нефтепродукты
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