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Стало известно, что загорелось в омских Нефтяниках

Стало известно, что загорелось в омских Нефтяниках

25 апреля 2024, 06:50
Фото: Город55
Пожарные тушат бочки с нефтепродуктами.

В МЧС рассказали, что загорелось сегодня, 25 апреля, в омских Нефтяниках.

«Пожарные тушат емкости с нефтепродуктами. По предварительным данным, горят три емкости, объемом по 50 кубических метров каждая», — сообщили в ведомстве.

Бочки находятся на открытой территории. Пожар произошел в районе Красноярского тракта, сообщение о возгорании поступило в МЧС около полудня.

Черный дым от пожара видно с Левобережья и из центра. Ранее читатели Города55 поделились кадрами с места ЧП:

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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#МЧС#Левобережье#Нефтяники
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