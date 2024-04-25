Стало известно, что загорелось в омских Нефтяниках

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В МЧС рассказали, что загорелось сегодня, 25 апреля, в омских Нефтяниках.
«Пожарные тушат емкости с нефтепродуктами. По предварительным данным, горят три емкости, объемом по 50 кубических метров каждая», — сообщили в ведомстве.
Бочки находятся на открытой территории. Пожар произошел в районе Красноярского тракта, сообщение о возгорании поступило в МЧС около полудня.
Черный дым от пожара видно с Левобережья и из центра. Ранее читатели Города55 поделились кадрами с места ЧП: