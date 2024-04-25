Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
К месту возгорания в омских Нефтяниках прибыл пожарный поезд со станции «Комбинатская», еще один состав выезжает со станции «Омск-Пассажирский». Об этом рассказали в региональном МЧС.
Сообщение о пожаре в районе Красноярского тракта поступило сегодня, 25 апреля, около 12 часов дня. На одном из предприятий загорелись три цистерны с нефтепродуктами. На месте работают 15 пожарных расчетов и 58 человек личного состава.
Дым от пожара было видно практически во всех частях города.