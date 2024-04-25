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К месту возгорания в омских Нефтяниках прибыл пожарный поезд

К месту возгорания в омских Нефтяниках прибыл пожарный поезд

25 апреля 2024, 07:13
Фото: Город55
Еще один состав готовиться выехать со станции «Омск-Пассажирский».

К месту возгорания в омских Нефтяниках прибыл пожарный поезд со станции «Комбинатская», еще один состав выезжает со станции «Омск-Пассажирский». Об этом рассказали в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре в районе Красноярского тракта поступило сегодня, 25 апреля, около 12 часов дня. На одном из предприятий загорелись три цистерны с нефтепродуктами. На месте работают 15 пожарных расчетов и 58 человек личного состава.

Дым от пожара было видно практически во всех частях города.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Город#Омск#МЧС#Дым#Нефтяники#Нефтепродукты
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