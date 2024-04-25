Смена маршрутов, снос домов и страшный пожар. Омск в четверг

И как стало известно сегодня, они есть — небольшие, но важные. В первую очередь, стоит быть осторожнее постоянным пользователям трамваем №1, №4 и №7 — их маршрут немного «укоротили» — из-за ремонта путей вагоны не поедут дальше остановки «11-я Ремесленная улица». Нечто похожее произошло и в Октябрьском округе: там на один день закроют для автобусов целую улицу: