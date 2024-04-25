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Смена маршрутов, снос домов и страшный пожар. Омск в четверг

Смена маршрутов, снос домов и страшный пожар. Омск в четверг

25 апреля 2024, 14:27
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Крупный пожар в районе городка Нефтяников.

Два пожарных поезда, 15 пожарных расчетов и больше 60 человек понадобилось, чтобы остановить огонь, охвативший сразу несколько цистерн с растворителем. Как сообщалось, что-то пошло не так при перекачке горючей жидкости и все вспыхнуло. Огонь был настолько сильным, что сотрудникам МЧС, работавшем на месте происшествия, понадобилось специальное снаряжение. Но — огонь потушен и к окончательному установлению причин и обстоятельств пожара приступила Прокуратура Советского округа.

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Новость №2. Больше тысячи домов «приговорили» к сносу.

И это совсем не шутка: соответствующий проект Комплексного развития территорий был замечен на портале городской администрации. Сейчас документ ожидает подписи мэра города, Сергея Шелеста, ну, а мы с ним немного ознакомились: за 10 лет застройщик может возвести на этих территориях больше 600 тысяч «квадратов» жилья.

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Новость №3. Перемены в маршрутном транспорте.

И как стало известно сегодня, они есть — небольшие, но важные. В первую очередь, стоит быть осторожнее постоянным пользователям трамваем №1, №4 и №7 — их маршрут немного «укоротили» — из-за ремонта путей вагоны не поедут дальше остановки «11-я Ремесленная улица». Нечто похожее произошло и в Октябрьском округе: там на один день закроют для автобусов целую улицу:

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#Илья Скобин#Омск#Прокуратура#Автобус#Застройщик#МЧС#Жилье#Снос#Трамвай#Дома
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