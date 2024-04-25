Стала известна предварительная причина пожара в Омске на Красноярском тракте

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В прокуратуре Советского округа Омска предоставили предварительную информацию о причинах пожара на складе на Красноярском тракте.
«Сегодня около 12 часов на территории производственной площадки предприятия по адресу ул. Красноярский тракт, 103/1 во время проведения работ по перекачке растворителя произошло возгорание емкостей с горючим веществом», — сообщили в ведомстве.
К 13:35 открытое горение было ликвидировано, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Пострадавших нет.
Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.
Ранее в МЧС опубликовали кадры тушения пожара. С огнем боролись больше 60 человек.