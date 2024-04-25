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Стала известна предварительная причина пожара в Омске на Красноярском тракте

Стала известна предварительная причина пожара в Омске на Красноярском тракте

25 апреля 2024, 08:46
Фото: Прокуратура Омской области
Возгорание произошло во время перекачки растворителя.

В прокуратуре Советского округа Омска предоставили предварительную информацию о причинах пожара на складе на Красноярском тракте.

«Сегодня около 12 часов на территории производственной площадки предприятия по адресу ул. Красноярский тракт, 103/1 во время проведения работ по перекачке растворителя произошло возгорание емкостей с горючим веществом», — сообщили в ведомстве.

К 13:35 открытое горение было ликвидировано, площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Пострадавших нет.

Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

Ранее в МЧС опубликовали кадры тушения пожара. С огнем боролись больше 60 человек.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Прокуратура
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