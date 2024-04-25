Больше 300 домов под снос. В Омске на Лермонтова хотят построить новый микрорайон

На реализацию проекта КРТ отводят 10 лет. Под снос в зоне строительства нового микрорайона попали 326 частных домов, два аварийных многоквартирных дома на 27-й Линии, 17 и Красных зорь, 145А, а также четыре многоквартирных дома, которые не относятся к аварийным. Они находятся по следующим адресам: 3-й Разъезд, 14, 3-й Разъезд, 16, Красных зорь, 145В и Красных зорь, 145Б.