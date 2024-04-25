Больше 300 домов под снос. В Омске на Лермонтова хотят построить новый микрорайон

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
В Омске под комплексную застройку собираются отдать территорию общей площадью 25,6 га в районе улиц 20-я Линия, Лермонтова, 3-й Разъезд и Красных Зорь в Центральном округе. Соответствующий проект постановления «О комплексном развитии территории жилой застройки» накануне опубликовали на сайте городской администрации, теперь его должен подписать мэр Сергей Шелест.
На реализацию проекта КРТ отводят 10 лет. Под снос в зоне строительства нового микрорайона попали 326 частных домов, два аварийных многоквартирных дома на 27-й Линии, 17 и Красных зорь, 145А, а также четыре многоквартирных дома, которые не относятся к аварийным. Они находятся по следующим адресам: 3-й Разъезд, 14, 3-й Разъезд, 16, Красных зорь, 145В и Красных зорь, 145Б.
Согласно проекту постановления, 184 объекта коммунальной и транспортной инфраструктур при необходимости могут реконструировать. Это различные сооружения электроэнергетики, связи, газопроводы, тепловые сети, воздушные линии, канализация, линии электропередач, линии наружного освещения и несколько дорог по улицам 25-я Линия, 27-я Линия, 21-я Линия, 22-я Линия и Успенского.
По планам мэрии, через 10 лет на Лермонтова появится новый квартал общей площадью застройки не менее 243 тысяч кв. м. Девелопера, который займется реализацией проекта, определят на торгах, сроки их проведения пока, правда, неизвестны.
На территории, освободившей после сноса частных домов, предусмотрено появление малоэтажных, среднеэтажных и высотных домов, автостоянок и автомоек, СТО, заправок, объектов здравоохранения, образования, культурного развития, госуправления, делового управления, ветеринарных клиник, гостиниц, магазинов и ТРЦ, общепита, спортивных площадок. Никаких конкретных цифр по различным категориям объектов пока не приводится.
Напомним, ранее Город55 разбирался, почему в Омске строят мало высотных домов и при каких условиях возможно появление у нас небоскребов.