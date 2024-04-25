Планируем маршруты. В Октябрьском округе Омска изменят схему движения автобусов

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Департамент транспорта администрации Омска предупредил горожан о вынужденном прекращении движения пассажирских автобусов по 6-й шинной улице — это необходимо для проведения ремонта теплосетей.
Как сообщается, движение ограничат уже завтра, в 10:00 часов. Маршруты общественного транспорта вернутся к обычной схеме движения 27 апреля, в это же время.
Напомним, ранее Город55 сообщал об ограничении движения трамваев Омска — это связано с ремонтом рельсового полотна.