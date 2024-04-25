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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

иллюстрация

Планируем маршруты. В Октябрьском округе Омска изменят схему движения автобусов

25 апреля 2024, 09:58
Фото: Город55
иллюстрация

Схему движения автобусов в Октябрьском округе Омска изменят на сутки

Движение автобусов по 6-й Шинной улице закроют ровно на сутки.

Департамент транспорта администрации Омска предупредил горожан о вынужденном прекращении движения пассажирских автобусов по 6-й шинной улице — это необходимо для проведения ремонта теплосетей.

Как сообщается, движение ограничат уже завтра, в 10:00 часов. Маршруты общественного транспорта вернутся к обычной схеме движения 27 апреля, в это же время.

Временная схема движенияВременная схема движения
Временная схема движения
Фото: Департамент транспорта администрации города Омска

Напомним, ранее Город55 сообщал об ограничении движения трамваев Омска — это связано с ремонтом рельсового полотна.

Временные неудобства. В Омске сократили маршруты сразу нескольких трамваев
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#Илья Скобин#Транспорт#Ремонт#Омск#Теплосети#Маршруты#Новости#Автобусы#Схема движения#Трамваи
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