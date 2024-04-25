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Published Сегодня, 13:56

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Updated Сегодня, 13:58

иллюстрация

«Полицию вызывайте». В омском фастфуд-кафе вспыхнул скандал между кассиром и гостьей

25 апреля 2024, 13:56
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске, в одном из фастфуд-кафе произошла потасовка между кассиром и гостьей

Произошел скандал, во время которого обе стороны начали кидаться друг в друга едой.

Сообщение о перепалке в одном их ресторанов быстрого питания появилось сегодня в одном из популярных городских сообществ в социальных сетях. Как отмечает автор сообщения, пожелавший остаться анонимным, ссора произошла из-за пустяка: гостья кафе осталась недовольна температурой воды, предоставленной ей бесплатно.

Вся ссора не попала на видеозапись очевидца, однако можно заметить, что женщина начала оскорблять кассира, после чего кинула в него стакан с жидкостью. Мужчина, до этого не особо отвечавший на выпады агрессивного клиента, «вскипел» и тоже облил женщину неизвестной жидкостью.

После этого женщина обратилась к другим посетителям заведения — по ее словам, мужчина облил ее горячим кофе.

Сообщение о скандале в фастфуд-кафеСообщение о скандале в фастфуд-кафе
Сообщение о скандале в фастфуд-кафе
Фото: Сообщество «Омск Live» в социальной сети «ВКонтакте»

Отметим, что корреспондент «Нового Омска» связался с представителями пресс-служб полиции и сети ресторанов: по данным правоохранительных органов, никаких обращений к ним не поступало. Представитель сети ресторанов сообщил, что внутренняя проверка уже началась — подобные инциденты недопустимы.

Напомним, ранее Город55 сообщал о рейтинге паназиатских ресторанов Омска:

Вкусно и недорого: топ-5 лучших паназиатских ресторанов Омска
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#Илья Скобин#Происшествия#Полиция#Омск#Социальные сети#Скандал#Видеозапись#Новости#Женщина#Фастфуд#Еда#Мужчина#Кофе#Агрессия
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