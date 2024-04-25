«Полицию вызывайте». В омском фастфуд-кафе вспыхнул скандал между кассиром и гостьей

Вся ссора не попала на видеозапись очевидца, однако можно заметить, что женщина начала оскорблять кассира, после чего кинула в него стакан с жидкостью. Мужчина, до этого не особо отвечавший на выпады агрессивного клиента, «вскипел» и тоже облил женщину неизвестной жидкостью.