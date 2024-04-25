«Полицию вызывайте». В омском фастфуд-кафе вспыхнул скандал между кассиром и гостьей

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Сообщение о перепалке в одном их ресторанов быстрого питания появилось сегодня в одном из популярных городских сообществ в социальных сетях. Как отмечает автор сообщения, пожелавший остаться анонимным, ссора произошла из-за пустяка: гостья кафе осталась недовольна температурой воды, предоставленной ей бесплатно.
Вся ссора не попала на видеозапись очевидца, однако можно заметить, что женщина начала оскорблять кассира, после чего кинула в него стакан с жидкостью. Мужчина, до этого не особо отвечавший на выпады агрессивного клиента, «вскипел» и тоже облил женщину неизвестной жидкостью.
После этого женщина обратилась к другим посетителям заведения — по ее словам, мужчина облил ее горячим кофе.
Отметим, что корреспондент «Нового Омска» связался с представителями пресс-служб полиции и сети ресторанов: по данным правоохранительных органов, никаких обращений к ним не поступало. Представитель сети ресторанов сообщил, что внутренняя проверка уже началась — подобные инциденты недопустимы.
Напомним, ранее Город55 сообщал о рейтинге паназиатских ресторанов Омска: