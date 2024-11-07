gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Фастфуд

Выбрать дату
2024
В Омске для сети магазинов «Пивноff» срочно ищут нового хозяина
7 ноября, 06:21
«Полицию вызывайте». В омском фастфуд-кафе вспыхнул скандал между кассиром и гостьей
Произошел скандал, во время которого обе стороны начали кидаться друг в друга едой.
25 апреля, 13:56
2023
Не KFC, а Rostic's! В Омске изменится известная сеть фастфуда?
14 июня 2023, 10:19
До 15 тысяч в месяц. Омичи стали больше тратить на вредные привычки
Больше половины опрошенных в Омской области признают, что нездоровый образ жизни нанёс вред их физическому и психологическому здоровью.
24 января 2023, 02:21
2022
В Омске откроют альтернативу «Макдоналдсу»
17 июня 2022, 04:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика