Вкусно и недорого: топ-5 лучших паназиатских ресторанов Омска

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Ресторан в Омске находится на улице Партизанской рядом с Иртышом. Гостям на выбор представлены блюда японской, паназиатской, средиземноморской кухни. Для удобства иностранных гостей предусмотрено меню на английском.
Тут можно отведать суши, рамен, том ям, онигири, блюда на гриле и даже морских ежей. Средний чек в 2GIS.RU — 1 000 рублей. Есть летняя терраса.
На данный момент в городе открыто три точки — в центре Омска, в городке Нефтяников и на Левом берегу. Сеть достаточно популярна из-за демократических цен. «Рамен с уткой» — детище известного омского ресторатора Игоря Белоглазова.
Роллы, поке, закуски, лапшка вок и салаты — в меню собрано все. Рамен с уткой, в честь которого назван ресторан, стоит 439 рублей. В целом цены на супы варьируются от 300 до 700 рублей. К слову, для гостей представлены и блюда европейской кухни. В сервисе 2GIS.RU указано, что средний чек в заведении составляет 250 рублей. Принимаются заказы на вынос.
Эта точка открыта на улице Тарской рядом с Соборной площадью. Туристам и гуляющим по центру горожанам будет интересен этот ресторан в Омске. Кстати, есть меню и для детей. Тайский салат с говяжьей вырезкой (498 рублей), поке с лососем (699 рублей), фунчоза с говядиной (448 рублей) — примеры блюд для гостей постарше.
Стоимость паназиатских супов начинается 400 рублей. Средний чек — 1 000 рублей. Кстати, здесь есть летняя терасса и детский уголок.
Еще одно творение Игоря Белоглаза, который открыл немало ресторанов в Омске. На этот раз он создал сеть рамшичных. Для удобства омичей и туристов открыто пять филиалов в разных частях города. Средний чек — 600 рублей. Здесь можно поесть не только традиционные блюда паназиатской кухни, но и пиццу, наггетсы, картофель фри.
Для детей создано отдельное меню. В заведении, к слову, рады и четвероногим посетителям.
Здесь можно как и позавтракать, так и отметить событие праздничным ужином. Любителям паназиатской кухни в Омске предлагают отведать фо бо за 630 рублей, рамен с курицей за 550 рублей, том ям за 640 рублей. Есть блюда для детей.
Если сравнивать меню «Шикари» с меню «Рамена с уткой», то здесь средний чек выше — 1 500 рублей. Ресторан находится ТРЦ «Мега».