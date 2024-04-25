Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

В целом заведения паназиатской кухни предлагают гостям относительно недорогие блюда.

Вкусно и недорого: топ-5 лучших паназиатских ресторанов Омска

25 апреля 2024, 10:28
Фото: Город55
В целом заведения паназиатской кухни предлагают гостям относительно недорогие блюда.
Рамен, том ям, фо бо… Паназиатская кухня становится все более популярна среди любителей гастрономии. Город55 собрал список ресторанов Омска, которые вас не разочаруют! Топ составлен по оценкам сервиса 2GIS.RU.

1. Izakaya Yosai (оценка 4.6)

Ресторан в Омске находится на улице Партизанской рядом с Иртышом. Гостям на выбор представлены блюда японской, паназиатской, средиземноморской кухни. Для удобства иностранных гостей предусмотрено меню на английском.

Тут можно отведать суши, рамен, том ям, онигири, блюда на гриле и даже морских ежей. Средний чек в 2GIS.RU — 1 000 рублей. Есть летняя терраса.

2. «Рамен с уткой» (оценка 4.2)

На данный момент в городе открыто три точки — в центре Омска, в городке Нефтяников и на Левом берегу. Сеть достаточно популярна из-за демократических цен. «Рамен с уткой» — детище известного омского ресторатора Игоря Белоглазова.

Роллы, поке, закуски, лапшка вок и салаты — в меню собрано все. Рамен с уткой, в честь которого назван ресторан, стоит 439 рублей. В целом цены на супы варьируются от 300 до 700 рублей. К слову, для гостей представлены и блюда европейской кухни. В сервисе 2GIS.RU указано, что средний чек в заведении составляет 250 рублей. Принимаются заказы на вынос.

Если вы зашли в паназиатский ресторан, то можете по настроению заказать и привычные блюда европейской кухни.Если вы зашли в паназиатский ресторан, то можете по настроению заказать и привычные блюда европейской кухни.
Если вы зашли в паназиатский ресторан, то можете по настроению заказать и привычные блюда европейской кухни.
Фото: Город55

3. TomYumBar (оценка 4.0)

Эта точка открыта на улице Тарской рядом с Соборной площадью. Туристам и гуляющим по центру горожанам будет интересен этот ресторан в Омске. Кстати, есть меню и для детей. Тайский салат с говяжьей вырезкой (498 рублей), поке с лососем (699 рублей), фунчоза с говядиной (448 рублей) — примеры блюд для гостей постарше.

Стоимость паназиатских супов начинается 400 рублей. Средний чек — 1 000 рублей. Кстати, здесь есть летняя терасса и детский уголок.

4. Рамшичная Marimoto (оценка 3.9)

Еще одно творение Игоря Белоглаза, который открыл немало ресторанов в Омске. На этот раз он создал сеть рамшичных. Для удобства омичей и туристов открыто пять филиалов в разных частях города. Средний чек — 600 рублей. Здесь можно поесть не только традиционные блюда паназиатской кухни, но и пиццу, наггетсы, картофель фри.

Для детей создано отдельное меню. В заведении, к слову, рады и четвероногим посетителям.

5. «Шикари» (оценка 3.8)

Здесь можно как и позавтракать, так и отметить событие праздничным ужином. Любителям паназиатской кухни в Омске предлагают отведать фо бо за 630 рублей, рамен с курицей за 550 рублей, том ям за 640 рублей. Есть блюда для детей.

Если сравнивать меню «Шикари» с меню «Рамена с уткой», то здесь средний чек выше — 1 500 рублей. Ресторан находится ТРЦ «Мега».

Сделали скидку. В центре Омска вновь выставили на продажу ресторан Smola
Узнать подробнее
В торговом комплексе «Триумф» открылся ресторан с итальянской и европейской кухней
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Отдых#Омск#Омская область#Развлечения#Ресторан#Новости#Кафе#Общепит#Еда#Кулинария#Досуг
Подпишитесь
«Реновация» по-омски. 720 домов приговорили к сносу ради нового ЖК на Северных
Сегодня, 04:52
Клубы черного дыма и вертолет. В омских Нефтяниках произошел крупный пожар
Сегодня, 06:16
Секретные данные. В Омске так и не началось обследование кадетского корпуса на Ленина
Сегодня, 08:03
Работы много, а зарплаты невелики. В Омске не хватает 300 сотрудников для уборки улиц
Сегодня, 03:08
«Мы не едим деньги, мы вкладываем»: омский бизнес просит продлить льготную упрощенку
Сегодня, 09:38
В Омске для проведения парада Победы перекроют улицы. Публикуем список
Сегодня, 05:19
"