Вкусно и недорого: топ-5 лучших паназиатских ресторанов Омска

Роллы, поке, закуски, лапшка вок и салаты — в меню собрано все. Рамен с уткой, в честь которого назван ресторан, стоит 439 рублей. В целом цены на супы варьируются от 300 до 700 рублей. К слову, для гостей представлены и блюда европейской кухни. В сервисе 2GIS.RU указано, что средний чек в заведении составляет 250 рублей. Принимаются заказы на вынос.