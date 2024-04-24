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иллюстрация

Свыше 70 нарушений. «Омск РТС» оштрафовали на 200 тысяч за нарушение безопасности

24 апреля 2024, 05:32
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, за что компания «Омск РТС» выплатила 200 тысяч рублей штрафа

Проверка показала, что не проводился производственный контроль за промышленной безопасностью. Отсутствовали паспорта на трубопроводы пара, а тепловая изоляция не была предусмотрена. В итоге «Омск РТС» привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

В пресс-службе прокуратуры сообщили о более чем 70 нарушениях законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации котельной АО «Омск РТС», расположенной в Кировском районе на улице 2-я Солнечная.

Проверка показала, что производственный контроль за промышленной безопасностью не проводился. Экспертиза промышленной безопасности несущих металлических конструкций котлов не была проведена. Паспорта на трубопроводы пара отсутствовали, а тепловая изоляция на них не была предусмотрена.

В итоге АО «Омск РТС» привлекли к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление деятельности в области промышленной безопасности. Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей.

Также прокуратура направила в суд иск с требованием обязать организацию устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации котельной. Заявление находится на рассмотрении.

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