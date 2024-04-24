Свыше 70 нарушений. «Омск РТС» оштрафовали на 200 тысяч за нарушение безопасности

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
В пресс-службе прокуратуры сообщили о более чем 70 нарушениях законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации котельной АО «Омск РТС», расположенной в Кировском районе на улице 2-я Солнечная.
Проверка показала, что производственный контроль за промышленной безопасностью не проводился. Экспертиза промышленной безопасности несущих металлических конструкций котлов не была проведена. Паспорта на трубопроводы пара отсутствовали, а тепловая изоляция на них не была предусмотрена.
В итоге АО «Омск РТС» привлекли к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление деятельности в области промышленной безопасности. Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей.
Также прокуратура направила в суд иск с требованием обязать организацию устранить нарушения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации котельной. Заявление находится на рассмотрении.