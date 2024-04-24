Свыше 70 нарушений. «Омск РТС» оштрафовали на 200 тысяч за нарушение безопасности

Проверка показала, что производственный контроль за промышленной безопасностью не проводился. Экспертиза промышленной безопасности несущих металлических конструкций котлов не была проведена. Паспорта на трубопроводы пара отсутствовали, а тепловая изоляция на них не была предусмотрена.