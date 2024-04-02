Стало известно, когда в Омской области начнут курсировать теплоходы

Маршрут «Омск — Большеречье» (теплоход «Заря-353») начнет работу с 4 мая по вторникам и субботам, из Омска теплоходы будут отправляться в 7:50. С 5 мая — по средам и субботам, из Большеречья отправление запланировано на 8:00. Ещё один межмуниципальный маршрут — «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы» — начнет работу с 1 мая по 31 октября 2024 года ежедневно на катерах «Строительный №356» и «Строительный №360».