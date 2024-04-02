Стало известно, когда в Омской области начнут курсировать теплоходы

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В министерстве транспорта Омской области опубликовали актуальные маршруты теплоходов, в этом году перевозки будут осуществляться по трем направлениям: «Центр — Зеленый берег», «Омск — Большеречье» и «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы».
Транспорт по маршруту «Центр — Зеленый берег» начнет ходить с 1 мая по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, перевозить пассажиров будут на теплоходе «Москва — 126». Осенью расписание претерпит изменения: с 1 сентября теплоходы станут курсировать по средам, субботам и воскресеньям, а с 5 октября только по субботам и воскресеньям.
С остановки «Центр» транспорт планирует отправляться в 08:10 и в 15:00, а с остановки «Зеленый берег» в 11:10 и в 18:00.
Маршрут «Омск — Большеречье» (теплоход «Заря-353») начнет работу с 4 мая по вторникам и субботам, из Омска теплоходы будут отправляться в 7:50. С 5 мая — по средам и субботам, из Большеречья отправление запланировано на 8:00. Ещё один межмуниципальный маршрут — «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы» — начнет работу с 1 мая по 31 октября 2024 года ежедневно на катерах «Строительный №356» и «Строительный №360».