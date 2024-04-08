Стала известна степень готовности Ленинградского моста в Омске

Posted Вчера, 06:26
Published Вчера, 06:26
Modified Вчера, 06:28
Updated Вчера, 06:28
На днях в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Один из пунктов повестки — отчет администрации о ходе работ по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог.
Речь пойдет в том числе о ремонте Ленинградского моста, который идет с 2023 года. Согласно муниципальному контракту, подрядчик должен закончить работы к 31 мая.
— Выполняются работы по ремонту бетонной поверхности опор моста, бетонной поверхности низа плиты проезжей части, сопряжения моста с насыпями подходов, монтажу опор освещения и контактной сети, барьерных ограждений, гидроизоляции, устройству водоотведения, — говорится в письме за подписью врио мэра Евгения Фомина на имя главы комитета Дмитрия Лицкевича. — Работа на объекте осуществляется круглосуточно. Строительная готовность — 84%.
Напомним: подрядчиком является ООО «Стройтраст». Цена контракта — почти 2 млрд рублей. 1 марта мэр Омска Сергей Шелест, побывав на мосту, рассказал, что объект, по его мнению, будет сдан в срок.
Кстати, 2 недели назад мы писали, что автомобилисты, которые ездят по отремонтированным полосам Ленинградского моста, уже жалуются на качество.