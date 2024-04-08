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Posted Вчера, 06:26

Published Вчера, 06:26

Modified Вчера, 06:28

Updated Вчера, 06:28

В омском депстрое уточнили степень готовности Ленинградского моста

Стала известна степень готовности Ленинградского моста в Омске

8 апреля 2024, 06:26
Фото: 1MI

В омском депстрое уточнили степень готовности Ленинградского моста

Ремонт должен закончиться к концу мая.

На днях в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Один из пунктов повестки — отчет администрации о ходе работ по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог.

Речь пойдет в том числе о ремонте Ленинградского моста, который идет с 2023 года. Согласно муниципальному контракту, подрядчик должен закончить работы к 31 мая.

— Выполняются работы по ремонту бетонной поверхности опор моста, бетонной поверхности низа плиты проезжей части, сопряжения моста с насыпями подходов, монтажу опор освещения и контактной сети, барьерных ограждений, гидроизоляции, устройству водоотведения, — говорится в письме за подписью врио мэра Евгения Фомина на имя главы комитета Дмитрия Лицкевича. — Работа на объекте осуществляется круглосуточно. Строительная готовность — 84%.

Напомним: подрядчиком является ООО «Стройтраст». Цена контракта — почти 2 млрд рублей. 1 марта мэр Омска Сергей Шелест, побывав на мосту, рассказал, что объект, по его мнению, будет сдан в срок.

Кстати, 2 недели назад мы писали, что автомобилисты, которые ездят по отремонтированным полосам Ленинградского моста, уже жалуются на качество.

Комфорта нет. Омичи остались недовольны отремонтированной частью Ленинградского моста
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#Омск#Ленинградский мост#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд
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