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Июнь
В омском правительстве не стали называть сроки ремонта «трассы смерти»
Участок с 540-го по 579-й км планируют расширить до 4 полос.
20 июня, 08:30
Апрель
Виталий Хоценко рассказал о сроках возвращения в строй Ленинградского моста в Омске
22 апреля, 10:08
Март
Комфорта нет. Омичи остались недовольны отремонтированной частью Ленинградского моста
Автолюбители рассказали, что асфальт уже деформировался, появилась колея по всему ходу движения.
19 марта, 10:54
Ноябрь 2023
В Омске на еще одной дороге выделили полосу для общественного транспорта
20 ноября 2023, 09:28

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