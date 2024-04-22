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Published Сегодня, 11:02

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Иллюстрация

Не только Омск. На кладбище и улицах Калачинска срубят 105 старовозрастных деревьев

22 апреля 2024, 11:02
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Калачинске Омской области срубят и кронируют 125 старовозрастных деревьев

Сейчас «Городское хозяйство» Калачинска ищет подрядчика, за работу ему готовы заплатить 720 тысяч рублей.

На территории Калачинска решили срубить 105 старовозрастных деревьев, еще 20 деревьев попали под кронирование. Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» Калачинского городского поселения готово заплатить подрядчику за работу 719999,6 рублей.

Кронировать предстоит 18 ив и 2 клена, которые произрастают на улицах Заводская, Осминина и Ленина. Приговоренные к вырубке деревья расположены как на городских улицах, так и на Калачинском кладбище. По условиям контракта, срубить и кронировать деревья нужно до 1 июля 2024 года.

«Работа по кронированию и вырубке старовозрастных деревьев должна осуществляться квалифицированным персоналом, прошедшим подготовку по технике безопасности. В каждом конкретном случае подрядчик проводит весь комплекс работ, с обязательной уборкой места проведения работ от чурок, порубочных материалов и мусора», — утверждается в аукционной документации.

Напомним, что на прошлой неделе в Омске прошло очередное заседание «зеленой комиссии», во время которого одобрили снос нескольких сотен деревьев. Так, сразу 148 деревьев срубят вдоль Красноярского тракта. Они мешают строительству сетей водоснабжения и водоотведения к жилой застройке в селе Пушкино.

В Омске вдоль Красноярского тракта срубят 148 деревьев ради нового водопровода
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#Юлия Истомина#Омск#Деревья#Омская область#Вырубка деревьев#Подрядчик#Новости#Калачинск#Снос деревьев#Обрезка#Кронирование
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