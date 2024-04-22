Не только Омск. На кладбище и улицах Калачинска срубят 105 старовозрастных деревьев

Кронировать предстоит 18 ив и 2 клена, которые произрастают на улицах Заводская, Осминина и Ленина. Приговоренные к вырубке деревья расположены как на городских улицах, так и на Калачинском кладбище. По условиям контракта, срубить и кронировать деревья нужно до 1 июля 2024 года.