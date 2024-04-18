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В Омске вдоль Красноярского тракта срубят 148 деревьев ради нового водопровода

18 апреля 2024, 04:36
Фото: 1MI
Иллюстрация
За снесенные деревья придется выплатить компенсацию в 1,355 млн рублей.

АО «Омскводоканал» планирует построить сети водоснабжения и водоотведения к жилой застройке в селе Пушкино Омского района. Здесь, напомним, тюменский застройщик «Партнер» возводит ЖК «Пушкино» с домами стандарт- и комфорт-класса.

Так как прокладке инженерных коммуникаций мешают деревья, организация обратилась к «зеленой комиссии» за разрешением на их снос и без проблем получила его. Срубить нужно 148 деревьев и 80 кв. м порослевого возобновления клена, которые растут вдоль Красноярского тракта (от здания №18к2 до здания №51) и по улице СибНИИСхоз (от здания №47Б до здания №1). За срубленные деревья «Омскводоканалу» придется заплатить восстановительную стоимость на сумму 1,355 млн рублей.

«Все коммуникации будут проложены методом прокола, но мы же не можем километрами колоть, нам нужны приямки. В местах произрастания деревьев так или иначе будут раскапываться котлованы для соединения труб», — отметил представитель водоканала.

Известно, что глубина этих котлованов будет составлять до 3,5 метров, а диаметр — до 7 метров.

Напомним, что первые дома в ЖК «Пушкино» планируют сдать в 4 квартале 2025 года. Помимо многоквартирных домов на территории нового микрорайона должны появиться общеобразовательная школа на 1140 мест, два детсада на 250 и 260 мест, частная школа на 220 мест и общественный центр.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омск#Деревья#Строительство#Вырубка деревьев#Водоканал#Водоснабжение#Омский район#Новости#Снос деревьев#Зеленая комиссия#Жилой комплекс
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