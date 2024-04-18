В Омске вдоль Красноярского тракта срубят 148 деревьев ради нового водопровода

Так как прокладке инженерных коммуникаций мешают деревья, организация обратилась к «зеленой комиссии» за разрешением на их снос и без проблем получила его. Срубить нужно 148 деревьев и 80 кв. м порослевого возобновления клена, которые растут вдоль Красноярского тракта (от здания №18к2 до здания №51) и по улице СибНИИСхоз (от здания №47Б до здания №1). За срубленные деревья «Омскводоканалу» придется заплатить восстановительную стоимость на сумму 1,355 млн рублей.