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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

иллюстрация

Неприятный «сюрприз». В Омске почти 30-градусная жара сменится резким похолоданием

20 апреля 2024, 12:54
Фото: Город55
иллюстрация

Новая неделя в Омской области начнется с резкого похолодания до -9 градусов

Омичей ожидает «сюрприз» от погоды. На выходных в регионе будет жарко, температура достигнет почти 30 градусов. Но новая неделя принесет разочарование из-за резкого перепада температур. Ночью ожидается до -9 градусов.

Омичей ожидает очередной «сюрприз» от погоды. На выходных в регионе будет по-настоящему жарко, температура достигнет почти 30 градусов. Однако новая неделя принесет разочарование из-за резкого перепада температур.

погода на ближайшие 3 дняпогода на ближайшие 3 дня
погода на ближайшие 3 дня
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоне на ближайшие три дня. Согласно прогнозу, завтра ожидается гроза и кратковременный дождь. Дневная температура поднимется до +29 градусов, а ночная будет в диапазоне от +8 до +13 градусов. Омичей предупреждают о сильных порывах ветра до 18 м/с.

Новая рабочая неделя начнется с небольшого дождя с грозой в северной половине области. Днем температура воздуха прогреется до +18 градусов, однако в некоторых районах она будет не выше +8. Ночью ожидается от +7 до +12 градусов, местами температура может опуститься до +2. Возможны порывы до 15-17 м/с.

Во вторник, 23 апреля, придет то самое резкое похолодание, без существенных осадков. Днем столбик термометра покажет всего до +8 градусов, а ночью вовсе опустится до -3, а местами — до -9 градусов.

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