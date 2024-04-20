Неприятный «сюрприз». В Омске почти 30-градусная жара сменится резким похолоданием

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Омичей ожидает очередной «сюрприз» от погоды. На выходных в регионе будет по-настоящему жарко, температура достигнет почти 30 градусов. Однако новая неделя принесет разочарование из-за резкого перепада температур.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоне на ближайшие три дня. Согласно прогнозу, завтра ожидается гроза и кратковременный дождь. Дневная температура поднимется до +29 градусов, а ночная будет в диапазоне от +8 до +13 градусов. Омичей предупреждают о сильных порывах ветра до 18 м/с.
Новая рабочая неделя начнется с небольшого дождя с грозой в северной половине области. Днем температура воздуха прогреется до +18 градусов, однако в некоторых районах она будет не выше +8. Ночью ожидается от +7 до +12 градусов, местами температура может опуститься до +2. Возможны порывы до 15-17 м/с.
Во вторник, 23 апреля, придет то самое резкое похолодание, без существенных осадков. Днем столбик термометра покажет всего до +8 градусов, а ночью вовсе опустится до -3, а местами — до -9 градусов.