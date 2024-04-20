Неприятный «сюрприз». В Омске почти 30-градусная жара сменится резким похолоданием

Новая рабочая неделя начнется с небольшого дождя с грозой в северной половине области. Днем температура воздуха прогреется до +18 градусов, однако в некоторых районах она будет не выше +8. Ночью ожидается от +7 до +12 градусов, местами температура может опуститься до +2. Возможны порывы до 15-17 м/с.