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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

иллюстрация

Самый жаркий день месяца. В воскресенье в Омске был побит температурный рекорд

22 апреля 2024, 07:22
Фото: Город55
иллюстрация

Жара в минувшее воскресенье апреля побила температурный рекорд в Омской области

В воскресенье в Омске температура воздуха достигла +28,6 градусов, а в Саргатском районе — +30. Однако на этой неделе после жары ожидается резкое похолодание.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что вчера, 21 апреля, в нашем регионе был установлен новый температурный рекорд для этого дня — +28,6 градуса. Это на 0,6 градуса выше, чем в тот же день в 2020 году.

Днем омичи могли насладиться по-настоящему летней погодой. При этом в Саргатском районе Омской области была зафиксирована самая высокая температура — +30 градусов.

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Фото: Обь-Иртышское УГМС

Рабочая неделя началась с небольшого дождя с грозой в северной половине области. Днем температура воздуха прогреется до +18 градусов, но в некоторых районах она составит всего +8 градусов. Ночью ожидается от +7 до +12 градусов, местами температура может опуститься до +2. Возможны сильные порывы ветра до 15-17 м/с.

Завтра, 23 апреля, в Омске ожидается резкое похолодание. Днем температура может опуститься до +10 градусов, а ночью — до -3, а в некоторых местах даже до -8 градусов. В среду и четверг максимально воздух днем прогреется до +11 градусов, а ночью до -6, местами до -11 градусов.

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