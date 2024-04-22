Самый жаркий день месяца. В воскресенье в Омске был побит температурный рекорд

Завтра, 23 апреля, в Омске ожидается резкое похолодание. Днем температура может опуститься до +10 градусов, а ночью — до -3, а в некоторых местах даже до -8 градусов. В среду и четверг максимально воздух днем прогреется до +11 градусов, а ночью до -6, местами до -11 градусов.