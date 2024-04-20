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Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

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Половодье в регионе, наказание чиновника за драку и «сюрпризы» погоды. Омск в субботу

20 апреля 2024, 14:00
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Русско-Полянском районе Омской области затопило 55 домов

В Русско-Полянском районе из-за паводка пострадали жители сел Сибирское и Цветочное. В результате подтопления пострадали 55 домов и 60 приусадебных участков. Местные жители размещены во временных пунктах, движение транспорта на дороге Русская Поляна — Сибирское восстановлено. Губернатор Виталий Хоценко посетил район и поручил главе муниципалитета и министру региональной безопасности создать оперативный штаб для координации аварийно-восстановительных работ и оказания адресной помощи населению. Жители получат выплаты после комиссии.

Вода наступает. В Русско-Полянском районе Омской области затопило 55 домов
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Новость №2. В Омске суд наказал главу Знаменского района за драку с руководителем поселения

В Знаменском районе мировой суд вынес приговор Сергею Максимову по делу о причинении легкого вреда здоровью. Суд обязал его выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей и дисквалифицировал на год. Инцидент произошел в прошлом году в деревне Киселево. Между Максимовым и Геннадием Андреевым возник спор из-за проблем с водой в поселке, который перерос в драку. В результате этой драки Андреев был госпитализирован. Когда он находился в больнице, к нему пришли представители облправительства с предложением забрать заявление, что спровоцировало у него повторный гипертонический криз.

Омский суд наказал главу Знаменского района за драку с руководителем поселения
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Новость №3. Омичей предупредили о резком похолодании после 30-градусной жары

Омичей ждет «сюрприз» от погоды: на выходных ожидается жара до +30 градусов, но уже на следующей неделе произойдет резкий перепад температур. Завтра ожидается гроза и кратковременный дождь, дневная температура поднимется до +29 градусов, а ночная будет от +8 до +13. Омичей предупреждают о сильном ветре до 18 м/с. На следующей неделе также ожидаются дожди и грозы, дневная температура не поднимется выше +18 градусов, ночью — от +7 до +12. Во вторник, 23 апреля, произойдет резкое похолодание без существенных осадков. Днем температура опустится до +8 градусов, ночью — до -3, а местами до -9.

Неприятный «сюрприз». В Омске почти 30-градусная жара сменится резким похолоданием
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Сегодня, 12:54
Вода наступает. В Русско-Полянском районе Омской области затопило 55 домов
Сегодня, 03:36
Омский суд наказал главу Знаменского района за драку с руководителем поселения
Сегодня, 08:59
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