Половодье в регионе, наказание чиновника за драку и «сюрпризы» погоды. Омск в субботу

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Новость №1. В Русско-Полянском районе Омской области затопило 55 домов
В Русско-Полянском районе из-за паводка пострадали жители сел Сибирское и Цветочное. В результате подтопления пострадали 55 домов и 60 приусадебных участков. Местные жители размещены во временных пунктах, движение транспорта на дороге Русская Поляна — Сибирское восстановлено. Губернатор Виталий Хоценко посетил район и поручил главе муниципалитета и министру региональной безопасности создать оперативный штаб для координации аварийно-восстановительных работ и оказания адресной помощи населению. Жители получат выплаты после комиссии.
Новость №2. В Омске суд наказал главу Знаменского района за драку с руководителем поселения
В Знаменском районе мировой суд вынес приговор Сергею Максимову по делу о причинении легкого вреда здоровью. Суд обязал его выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей и дисквалифицировал на год. Инцидент произошел в прошлом году в деревне Киселево. Между Максимовым и Геннадием Андреевым возник спор из-за проблем с водой в поселке, который перерос в драку. В результате этой драки Андреев был госпитализирован. Когда он находился в больнице, к нему пришли представители облправительства с предложением забрать заявление, что спровоцировало у него повторный гипертонический криз.
Новость №3. Омичей предупредили о резком похолодании после 30-градусной жары
Омичей ждет «сюрприз» от погоды: на выходных ожидается жара до +30 градусов, но уже на следующей неделе произойдет резкий перепад температур. Завтра ожидается гроза и кратковременный дождь, дневная температура поднимется до +29 градусов, а ночная будет от +8 до +13. Омичей предупреждают о сильном ветре до 18 м/с. На следующей неделе также ожидаются дожди и грозы, дневная температура не поднимется выше +18 градусов, ночью — от +7 до +12. Во вторник, 23 апреля, произойдет резкое похолодание без существенных осадков. Днем температура опустится до +8 градусов, ночью — до -3, а местами до -9.