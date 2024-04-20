Половодье в регионе, наказание чиновника за драку и «сюрпризы» погоды. Омск в субботу

В Знаменском районе мировой суд вынес приговор Сергею Максимову по делу о причинении легкого вреда здоровью. Суд обязал его выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей и дисквалифицировал на год. Инцидент произошел в прошлом году в деревне Киселево. Между Максимовым и Геннадием Андреевым возник спор из-за проблем с водой в поселке, который перерос в драку. В результате этой драки Андреев был госпитализирован. Когда он находился в больнице, к нему пришли представители облправительства с предложением забрать заявление, что спровоцировало у него повторный гипертонический криз.